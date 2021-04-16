Дошколята отправились в космос

В
преддверии праздника в детском саду был организован конкурс «Космос рядом» на
лучшую космическую поделку среди детей и их родителей. Кроме этого, перед
памятной для всей страны датой в детском саду обновили экспозицию музея
космоса, который является настоящей гордостью дошкольного учреждения. Ребята
старших групп сами проводят экскурсии для гостей и младших воспитанников.
Организованное
соревнование по лего-конструированию «Космические фантазии» показало, что дети
могут, а главное – очень хотят создавать модели космических кораблей,
проектировать станции и воплощать в жизнь свои космические фантазии.
На
праздничном концерте дошколята отправились в путешествие по солнечной системе,
посмотрели мультфильм «Мечта Королева» мультипликационной студии детского сада
«Тарарам».
В
завершение праздничной программы состоялся парад планет, а ребята из хора
«Веселые нотки» исполнили песню «Мечтатель».