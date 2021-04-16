Дошколята отправились в космос

В преддверии праздника в детском саду был организован конкурс «Космос рядом» на лучшую космическую поделку среди детей и их родителей. Кроме этого, перед памятной для всей страны датой в детском саду обновили экспозицию музея космоса, который является настоящей гордостью дошкольного учреждения. Ребята старших групп сами проводят экскурсии для гостей и младших воспитанников.

Организованное соревнование по лего-конструированию «Космические фантазии» показало, что дети могут, а главное – очень хотят создавать модели космических кораблей, проектировать станции и воплощать в жизнь свои космические фантазии.

На праздничном концерте дошколята отправились в путешествие по солнечной системе, посмотрели мультфильм «Мечта Королева» мультипликационной студии детского сада «Тарарам».

В завершение праздничной программы состоялся парад планет, а ребята из хора «Веселые нотки» исполнили песню «Мечтатель».



