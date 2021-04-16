Конкурсная
программа состояла из трёх этапов: «Визитка», «Конкурс капитанов» и домашнее
задание «Я молодой, выбор за мной».
Ребята
продемонстрировали отличную творческую подготовку, умение отстаивать свою
позицию, неравнодушие к социальным и экологическим проблемам нашего региона и
стремление помогать, действовать и развивать свою малую Родину.
По
итогам призовые места распределились следующим образом: I место — у команды
«Вектор» Вырицкого поселения, II место — у команды Пудостьского поселения, III
место - у команды «ССП» Сяськелевского поселения.
Источник: группа ВКонтакте «Молодежка ГМР»