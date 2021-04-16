«Я — молодой, выбор — за мной!»

«Я — молодой, выбор — за мной!»

В гостеприимном Сяськелевском информационно-досуговом центре 13 апреля прошел юбилейный X фестиваль молодых избирателей Гатчинского района. В фестивале приняли участие 12 команд из поселений Гатчинского района.

Рубрики : Молодежь     16 Apr 2021

Конкурсная программа состояла из трёх этапов: «Визитка», «Конкурс капитанов» и домашнее задание «Я молодой, выбор за мной».

Ребята продемонстрировали отличную творческую подготовку, умение отстаивать свою позицию, неравнодушие к социальным и экологическим проблемам нашего региона и стремление помогать, действовать и развивать свою малую Родину.

По итогам призовые места распределились следующим образом: I место — у команды «Вектор» Вырицкого поселения, II место — у команды Пудостьского поселения, III место - у команды «ССП» Сяськелевского поселения.

 

Источник: группа ВКонтакте «Молодежка ГМР»

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