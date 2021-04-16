Конкурсная программа состояла из трёх этапов: «Визитка», «Конкурс капитанов» и домашнее задание «Я молодой, выбор за мной».

Ребята продемонстрировали отличную творческую подготовку, умение отстаивать свою позицию, неравнодушие к социальным и экологическим проблемам нашего региона и стремление помогать, действовать и развивать свою малую Родину.

По итогам призовые места распределились следующим образом: I место — у команды «Вектор» Вырицкого поселения, II место — у команды Пудостьского поселения, III место - у команды «ССП» Сяськелевского поселения.

Источник: группа ВКонтакте «Молодежка ГМР»