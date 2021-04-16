В Гатчине покупатель пытался вынести товар на 11 тысяч. Но был задержан

В центр оперативного управления МОВО поступила информация о том, что персонал магазина, расположенного на Ленинградском шоссе в Гатчине, воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. К объекту был направлен ближайший наряд группы задержания.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали посетителя магазина, который без оплаты пронес через кассовый узел различные товары общей стоимостью 11900 рублей.

Наряд МОВО передал задержанного сотрудникам территориального отдела полиции, сообщает пресс-служба УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО

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