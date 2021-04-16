Жители Гатчины и Коммунара приглашаются на голосование!

В Коммунаре планируется продолжить благоустройство зоны отдыха вдоль реки Ижоры по переулку Техническому (от пересечения с улицей Фабричной до улицы Ленинградское шоссе).

Общественное пространство «Ижора_ПАРК» будет включать в себя пешеходный променад с видовыми площадками и зонами отдыха, игровые детские и спортивные площадки, прогулочный и вело маршруты. На территории парка планируется установить павильоны, которые позволят проводить общественные мастер-классы, а также организовать точки общественного питания и проката спортинвентаря.

Проект набережной реки Ижоры, который выполнили студенты Санкт-Петербургского Горного университета, вошел в десятку лучших на архитектурном хакатоне Hack City Spaces. В ходе работы студенты неоднократно приезжали в Коммунар, где осматривали территорию для благоустройства, беседовали с жителями. Студенты Динара Низамиева, Никита Дмитриев, Дарья Гусейнаева, Екатерина Дранчук общались и с представителями администрации города Коммунара.

В Гатчине планируется благоустроить общественную территорию от улицы Рощинской, 15Б (станция переливания крови) до пересечения с Красносельским шоссе. Здесь будет обустроен линейный парк с пешеходной аллей, площадками для отдыха с твердым покрытием, скамейками, цветниками, ландшафтными композициями. Здесь же будет велодорожка, велопарковки, тематические площадки для различных возрастных групп и многое другое. Сегодня эта территория, по сути, представляет собой тропу между комплексом зданий Гатчинской КМБ и многоквартирными жилыми домами, где нет ни освещения, ни нормального прохода для жителей.

Сделать свой выбор можно будет с 26 апреля по 30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru, зайдя через сайт Госуслуг или зарегистрировавшись на портале, подтвердив запись по номеру телефона.

В ходе проведения голосования важен голос каждого жителя Гатчинского района, так как средства федерального проекта будут направлены именно на те объекты, которые поддержит наибольшее число человек.

Если вы хотите видеть рядом с вашим домом благоустроенный парк, сквер или общественное пространство, то расскажите об этом.



