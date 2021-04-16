Жители Гатчины и Коммунара приглашаются на голосование!

В Коммунаре планируется
продолжить благоустройство зоны отдыха вдоль реки Ижоры по переулку
Техническому (от пересечения с улицей Фабричной до улицы Ленинградское шоссе).
Общественное пространство
«Ижора_ПАРК» будет включать в себя пешеходный променад с видовыми площадками и
зонами отдыха, игровые детские и спортивные площадки, прогулочный и вело
маршруты. На территории парка планируется установить павильоны, которые
позволят проводить общественные мастер-классы, а также организовать точки
общественного питания и проката спортинвентаря.
Проект набережной реки
Ижоры, который выполнили студенты Санкт-Петербургского Горного университета,
вошел в десятку лучших на архитектурном хакатоне Hack City Spaces. В ходе
работы студенты неоднократно приезжали в Коммунар, где осматривали территорию
для благоустройства, беседовали с жителями. Студенты Динара Низамиева, Никита
Дмитриев, Дарья Гусейнаева, Екатерина Дранчук общались и с представителями
администрации города Коммунара.
В
Гатчине планируется благоустроить общественную территорию от улицы Рощинской,
15Б (станция переливания крови) до пересечения с Красносельским шоссе.
Здесь будет обустроен линейный парк с пешеходной аллей, площадками для отдыха с
твердым покрытием, скамейками, цветниками, ландшафтными композициями. Здесь же
будет велодорожка, велопарковки, тематические площадки для различных возрастных
групп и многое другое. Сегодня эта территория, по сути, представляет собой
тропу между комплексом зданий Гатчинской КМБ и многоквартирными жилыми домами,
где нет ни освещения, ни нормального прохода для жителей.
Сделать свой выбор можно
будет с 26 апреля по 30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru, зайдя через сайт
Госуслуг или зарегистрировавшись на портале, подтвердив запись по номеру
телефона.
В ходе проведения
голосования важен голос каждого жителя Гатчинского района, так как средства
федерального проекта будут направлены именно на те объекты, которые поддержит
наибольшее число человек.
Если вы хотите видеть
рядом с вашим домом благоустроенный парк, сквер или общественное пространство,
то расскажите об этом.