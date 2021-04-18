Где установить памятник святой Марии Гатчинской?

В свете реконструкции Павловского собора, которая продлится до конца следующего года, обсуждалось увековечение памяти святой Марии Гатчинской. Ровно через год – 17-го апреля – исполнится 90 лет со дня ее кончины, и к этому времени необходимо решить вопрос создания памятника и сквера матушки Марии. Предполагалось, что сквер с мемориалом будет расположен на том месте, где когда-то стоял дом Марии Гатчинской, и куда к ней приходили за помощью и благословением: на углу Соборной улицы и К. Маркса. Сейчас на этом участке – небольшая мощеная площадка со скамейками. Есть мнение, что памятник не будет смотреться на фоне стоящих рядом хрущевок, поэтому его следует поставить непосредственно на Соборной, на одной оси с храмом. А на торце ближайшего дома повесить мемориальную доску. Можно также установить интерактивный стенд, рассказывающий о жизни и служении Марии Гатчинской.

- Сквер был предусмотрен проектом реконструкции Соборной, но есть несколько точек зрения, как лучше его обустроить, – заметила Людмила Нещадим. – Возьмем таймаут. Объявим конкурс на лучшее проектное решение и надеемся, что в 2022 году нам удастся эту идею воплотить в жизнь.

Глава администрации посмотрела, как идет строительство временной площадки для богослужений – на период полного закрытия Павловского собора на реставрацию. Настоятель храма Владимир Феер поднял вопрос организации удобств для прихожан и паломников. Раньше в пристройке к собору был общественный туалет, теперь пристройку снесли. Людмила Нещадим согласилась, то тема важная – «…это большая проблема, и ее надо решить».

Екатерина Дзюба