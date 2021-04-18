Где установить памятник святой Марии Гатчинской?

В свете
реконструкции Павловского собора, которая продлится до конца следующего года,
обсуждалось увековечение памяти святой Марии Гатчинской. Ровно через год –
17-го апреля – исполнится 90 лет со дня ее кончины, и к этому времени
необходимо решить вопрос создания памятника и сквера матушки Марии.
Предполагалось, что сквер с мемориалом будет расположен на том месте, где
когда-то стоял дом Марии Гатчинской, и куда к ней приходили за помощью и
благословением: на углу Соборной улицы и К. Маркса. Сейчас на этом участке –
небольшая мощеная площадка со скамейками. Есть мнение, что памятник не будет
смотреться на фоне стоящих рядом хрущевок, поэтому его следует поставить
непосредственно на Соборной, на одной оси с храмом. А на торце ближайшего дома
повесить мемориальную доску. Можно также установить интерактивный стенд,
рассказывающий о жизни и служении Марии Гатчинской.
- Сквер был
предусмотрен проектом реконструкции Соборной, но есть несколько точек зрения,
как лучше его обустроить, – заметила Людмила Нещадим. – Возьмем таймаут.
Объявим конкурс на лучшее проектное решение и надеемся, что в 2022 году нам
удастся эту идею воплотить в жизнь.
Глава
администрации посмотрела, как идет строительство временной площадки для
богослужений – на период полного закрытия Павловского собора на реставрацию.
Настоятель храма Владимир Феер поднял вопрос организации удобств для прихожан и
паломников. Раньше в пристройке к собору был общественный туалет, теперь
пристройку снесли. Людмила Нещадим согласилась, то тема важная – «…это большая
проблема, и ее надо решить».
Екатерина Дзюба