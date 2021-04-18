Плановые отключения в Гатчине и районе

20.04.21 с 12:00 до 13:00
г. Гатчина:
ул. Индустриальная д. 5
("МПБ-Пласт»).
20.04.21 с 09:00 до
17:00
г. Гатчина: ул. Филиппова д. 1, 2, 4,
4А; ул. Академика Константинова д. 9, 5, 3; ул. Крупской д. 4А, 5, 5А, 6, 6А,
7.
19.04.21 с 09:00 до 13:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица: ул. Средняя д. 1-39, 50-68;
ул. Тосненская д. 1-18; ул. Никольская д. 3-76; ул. Максимова д. 1-10; ш.
Сиверское д. 6-16, 20-36, 42-58; ул. Гатчинская д. 1-19А; пер. Гатчинский д.
1-8; ул. Баркановская д. 65-92; ул. Вокзальная д. 45-84; ул. Алексеевская д.
1-21; ул. Лужская д. 8-28; ул. Пограничная д. 1-34; ул. Софийская д. 21-27; ул.
Радищева д. 1-10; ул. Максимова д. 5-21; ул. Софийская д. 1-12; ул.
Шифлеровская д. 1-21; ул. Лесная д. 14-29.
20.04.21 с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица: пер. Малый д. 1-19.
22.04.21 с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица: пр. Пильный д. 20-64В; пр.
Володарского д. 17-42; пр. Кирова д. 42А; пр. Майский д. 29-44; пер. Восточный
д. 1-4.
23.04.21 с 13:00 до 15:30
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица: пер. Ольгопольский д. 1-28;
пер. Проскуровский д. 1-9; ул. Литинская д. 1-12; пер. Виницкий д. 1-26.
20.04.21 с 09:00 до 16:00
Таицкое ГП:
пгт. Тайцы: ш. Санаторское д. 4-48; ул.
Чкалова д. 1-10; ул. Некрасова д. 1-29; ул. Щорса д. 1-20; ул. Фрунзе д. 1-9;
ул. Поселковая д. 1-15; ул. Санаторская д. 49-71; ул. Большие Тайцы д. 47-80А;
ул. Тургенева д. 1-10; ул. Парковая д. 1-30; ул. Островского д. 148-158; СНТ
"Таицкий родничок".
22.04.21 с 09:00 до 16:00
Таицкое ГП:
пгт. Тайцы: ш. Санаторское д. 4-48; ул.
Чкалова д. 1-10; ул. Некрасова д. 1-29; ул. Щорса д. 1-20; ул. Фрунзе д. 1-9;
ул. Поселковая д. 1-15; ул. Санаторская д. 49-71; ул. Большие Тайцы д. 47-80А;
ул. Тургенева д. 1-10; ул. Парковая д. 1-30; ул. Островского д. 148-158; СНТ
"Таицкий родничок".
19.04.21 с 09:00 до
16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский, ул. Паркетная д. 1-21;
ул. Куйбышева д. 1-35; ул. Красная д. 1-11; ш. Белогорское д. 1-15; ул. Мира д.
13В.
20.04.21 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский, ул. Первомайская д.
1-33; ш. Белогорское д. 1-6; ул. Красная д. 1-8.
22.04.21 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский, ул. Строителей д. 2, 4,
6А, 8, 10, 12, 14; школа.
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением
запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача
электроэнергии в Гатчинском районе.
Рождественское СП:
19.04.2021 с 10:00 до
17:00
д. Замостье.
Сяськелевское СП:
19.04.2021 с 10:00 до 17:00
д. Кастино.
Вырицкое ГП:
19.04.2021 с 10:00 до 17:00
д.Новинка, ул. Ракитинская, Лесная, Новая.
Сиверское ГП:
19.04.2021 с 10:00 до 17:00
п. Сиверский, ул. Крылова, ул. Декабристов, ул. Огородникова, Комсомольский
пр-т.