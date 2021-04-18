Плановые отключения в Гатчине и районе

20.04.21 с 12:00 до 13:00

г. Гатчина:

ул. Индустриальная д. 5 ("МПБ-Пласт»).

20.04.21 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина: ул. Филиппова д. 1, 2, 4, 4А; ул. Академика Константинова д. 9, 5, 3; ул. Крупской д. 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7.

19.04.21 с 09:00 до 13:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица: ул. Средняя д. 1-39, 50-68; ул. Тосненская д. 1-18; ул. Никольская д. 3-76; ул. Максимова д. 1-10; ш. Сиверское д. 6-16, 20-36, 42-58; ул. Гатчинская д. 1-19А; пер. Гатчинский д. 1-8; ул. Баркановская д. 65-92; ул. Вокзальная д. 45-84; ул. Алексеевская д. 1-21; ул. Лужская д. 8-28; ул. Пограничная д. 1-34; ул. Софийская д. 21-27; ул. Радищева д. 1-10; ул. Максимова д. 5-21; ул. Софийская д. 1-12; ул. Шифлеровская д. 1-21; ул. Лесная д. 14-29.

20.04.21 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица: пер. Малый д. 1-19.

22.04.21 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица: пр. Пильный д. 20-64В; пр. Володарского д. 17-42; пр. Кирова д. 42А; пр. Майский д. 29-44; пер. Восточный д. 1-4.

23.04.21 с 13:00 до 15:30

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица: пер. Ольгопольский д. 1-28; пер. Проскуровский д. 1-9; ул. Литинская д. 1-12; пер. Виницкий д. 1-26.

20.04.21 с 09:00 до 16:00

Таицкое ГП:

пгт. Тайцы: ш. Санаторское д. 4-48; ул. Чкалова д. 1-10; ул. Некрасова д. 1-29; ул. Щорса д. 1-20; ул. Фрунзе д. 1-9; ул. Поселковая д. 1-15; ул. Санаторская д. 49-71; ул. Большие Тайцы д. 47-80А; ул. Тургенева д. 1-10; ул. Парковая д. 1-30; ул. Островского д. 148-158; СНТ "Таицкий родничок".

22.04.21 с 09:00 до 16:00

Таицкое ГП:

пгт. Тайцы: ш. Санаторское д. 4-48; ул. Чкалова д. 1-10; ул. Некрасова д. 1-29; ул. Щорса д. 1-20; ул. Фрунзе д. 1-9; ул. Поселковая д. 1-15; ул. Санаторская д. 49-71; ул. Большие Тайцы д. 47-80А; ул. Тургенева д. 1-10; ул. Парковая д. 1-30; ул. Островского д. 148-158; СНТ "Таицкий родничок".

19.04.21 с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский, ул. Паркетная д. 1-21; ул. Куйбышева д. 1-35; ул. Красная д. 1-11; ш. Белогорское д. 1-15; ул. Мира д. 13В.

20.04.21 с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский, ул. Первомайская д. 1-33; ш. Белогорское д. 1-6; ул. Красная д. 1-8.

22.04.21 с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский, ул. Строителей д. 2, 4, 6А, 8, 10, 12, 14; школа.





Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.





Рождественское СП:

19.04.2021 с 10:00 до 17:00

д. Замостье.

Сяськелевское СП:

19.04.2021 с 10:00 до 17:00

д. Кастино.

Вырицкое ГП:

19.04.2021 с 10:00 до 17:00

д.Новинка, ул. Ракитинская, Лесная, Новая.

Сиверское ГП:

19.04.2021 с 10:00 до 17:00

п. Сиверский, ул. Крылова, ул. Декабристов, ул. Огородникова, Комсомольский пр-т.