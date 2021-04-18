Спортивная площадка - в открытом доступе

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим 16 апреля осмотрела готовность спортивной площадки на ул. Чехова: с полем для игровых видов спорта, беговой дорожкой, тренажерами. Планируется также открыть прокат велосипедов и другого инвентаря.

Площадка практически готова – остались только формальности, и до конца мая объект будет сдан. Все спортивные сооружения – в открытом доступе: заниматься на площадке может любой желающий, когда угодно.

Людмила Николаевна одобрила новый спортивный объект, лично опробовала тренажеры и выразила надежду, что горожане бережно отнесутся к новой площадке, и не придется начинать ее эксплуатацию с ремонта. Ответственным лицам глава администрации строго-настрого наказала: «Чтобы с момента сдачи объекта здесь был порядок! Каждый день приходить, смотреть и своевременно устранять».