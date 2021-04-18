Спортивная площадка - в открытом доступе

Глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим 16 апреля осмотрела готовность
спортивной площадки на ул. Чехова: с полем для игровых видов спорта, беговой
дорожкой, тренажерами. Планируется также открыть прокат велосипедов и другого
инвентаря.
Площадка
практически готова – остались только формальности, и до конца мая объект будет
сдан. Все спортивные сооружения – в открытом доступе: заниматься на площадке
может любой желающий, когда угодно.
Людмила
Николаевна одобрила новый спортивный объект, лично опробовала тренажеры и
выразила надежду, что горожане бережно отнесутся к новой площадке, и не
придется начинать ее эксплуатацию с ремонта. Ответственным лицам глава
администрации строго-настрого наказала: «Чтобы с момента сдачи объекта здесь
был порядок! Каждый день приходить, смотреть и своевременно устранять».