Спортивная площадка - в открытом доступе

Спортивная площадка - в открытом доступе

До конца мая на улице Чехова в Гатчине будет сдана новая спортивная площадка – на радость всем любителям активного досуга.

Рубрики : Спорт     18 Apr 2021

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим 16 апреля осмотрела готовность спортивной площадки на ул. Чехова: с полем для игровых видов спорта, беговой дорожкой, тренажерами. Планируется также открыть прокат велосипедов и другого инвентаря.

Площадка практически готова – остались только формальности, и до конца мая объект будет сдан. Все спортивные сооружения – в открытом доступе: заниматься на площадке может любой желающий, когда угодно.

Людмила Николаевна одобрила новый спортивный объект, лично опробовала тренажеры и выразила надежду, что горожане бережно отнесутся к новой площадке, и не придется начинать ее эксплуатацию с ремонта. Ответственным лицам глава администрации строго-настрого наказала: «Чтобы с момента сдачи объекта здесь был порядок! Каждый день приходить, смотреть и своевременно устранять».

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