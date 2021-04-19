В Гатчине из-за репетиций ограничат движение

В период с 10:40
до 13:00 27 апреля и 7 мая движение будет перекрыто по проспекту 25 Октября от
улицы Гагарина до улицы Чкалова.
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27 апреля и 7 мая в Гатчине в связи с репетицией торжественного прохождения войск, приуроченного Дню Победы, будет временно ограничено движение транспортных средств.
В период с 10:40
до 13:00 27 апреля и 7 мая движение будет перекрыто по проспекту 25 Октября от
улицы Гагарина до улицы Чкалова.
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