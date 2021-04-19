В Гатчине задержан гражданин, устроивший дебош в кафе

Сотрудники Росгвардии, получив информацию о том, что в кафе на Соборной улице в Гатчине сработала кнопка тревожной сигнализации, незамедлительно прибыли к объекту. Наряд группы задержания установил, что незадолго до этого в заведение зашел гражданин, который начал вести себя шумно и агрессивно. Затем хулиган нанес удар в область головы директору заведения и, разбив витрину кафе, скрылся с места происшествия. Получив приметы правонарушителя, росгвардейцы приступил к его розыску.

Работая по «горячим» следам, наряд вневедомственной охраны около одного из домов на проспекте 25 Октября увидел гражданина, схожего по приметам с разыскиваемым злоумышленником. Сотрудники Росгвардии задержали его, а затем передали сотрудникам территориального отдела полиции для выяснения обстоятельств, сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО».