Гатчинские эко-активисты – победители молодежного слёта

Организатором мероприятия выступили центр «Молодежный», комитет по молодежной политике региона, а также экологическая организация «Природоохранный союз».

Участниками слёта, посвященного Году чистой воды в Ленинградской области, стали представители экологического движения со всего региона. Они проходили квест «В союзе с природой», в рамках которого узнали об основах развития экопривычек, актуальности раздельного сбора мусора, а также учились определять тип дикого животного по их следам. Кроме этого, эко-активисты убирали мусор на берегу Ладожского озера, а на кинолектории «Мирный атом» познакомились с историей развития атомной энергетики и побывали на виртуальной экскурсии по Ленинградской АЭС.

Председатель Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен рассказала о способах получения грантов на реализацию смелых проектов эко-активистов.

Автор проектов «Каждой твари по паре» и одноименного эколого-просветительского фестиваля Павел Глазков рассказал молодым экологам о степени защищенности заповедников и представил Красную книгу Ленинградской области, в которой собраны находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, дикорастущих растений и грибов.

Руководитель сообщества питерских блогеров, автор и организатор проекта «Чистые родники» Павел Прокофьев призвал всех молодых людей не засорять водоемы. Студенты Кировского политехнического техникума поделились результатами проекта по экологии на тему «Определение загрязнения путем снегомерных измерений».

«Гвоздем» программы стало выступление представителей движения «Раздельный сбор в Гатчине», которые рассказали про реализацию проектов «Крышечки ДоброТЫ», «Эко-Ёжик», регулярные акции «Редкая фракция» по сбору вторсырья на переработку, проекты «Чистые игры» и «Экодвор». По итогам слёта именно они были названы победителями эко-квеста.





Фото «Раздельный сбор в Гатчине»