Старосты в Гатчинском районе готовы бороться с палом травы

Инспектор Виктор Чугаев начал своё выступление с неутешительной статистики: по данным на 19 апреля зафиксировано 88 фактов горения сухой травы. Виктор Николаевич рассказал, что сотрудники надзорного ведомства проводят активную профилактическую работу. Совместно с лесничими и представителями администраций патрулируют территории населённых пунктов с целью контроля выполнения противопожарных мероприятий, а именно: наличие минерализованных полос там, где это необходимо, опашка земель; устанавливают собственников земельных участков, на которых происходит горение травы. Виктор Николаевич напомнил, что согласно Правилам противопожарного режима правообладатели земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, а также правообладатели территорий садоводств или огородничеств обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана. Невыполение данных требований является нарушением обязательных требований пожарной безопасности и влечёт административную ответственность в виде штрафа.

Старосты, в свою очередь, выразили готовность участвовать в патрулировании территорий, отметив, что только совместная работа органов власти, контролирующих органов и неравнодушных граждан принесёт положительный результат. Кроме того, старосты обратились к начальнику ОГПС с просьбой провести занятие по правилам использования огнетушителей. Занятие состоится в ближайшее время на базе 106 пожарно-спасательной части п.Сиверский.