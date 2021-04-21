Старосты в Гатчинском районе готовы бороться с палом травы

Инспектор Виктор Чугаев начал своё
выступление с неутешительной статистики: по данным на 19 апреля зафиксировано 88
фактов горения сухой травы. Виктор Николаевич рассказал, что сотрудники надзорного
ведомства проводят активную профилактическую работу. Совместно с лесничими и
представителями администраций патрулируют территории населённых пунктов с целью
контроля выполнения противопожарных мероприятий, а именно: наличие
минерализованных полос там, где это необходимо, опашка земель; устанавливают
собственников земельных участков, на которых происходит горение травы. Виктор
Николаевич напомнил, что согласно Правилам противопожарного режима правообладатели
земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов и на
территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, а также
правообладатели территорий садоводств или огородничеств обязаны производить
своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки
указанных территорий определяются границами земельного участка на основании
кадастрового или межевого плана. Невыполение данных требований является
нарушением обязательных требований пожарной безопасности и влечёт
административную ответственность в виде штрафа.
Старосты,
в свою очередь, выразили готовность участвовать в патрулировании территорий,
отметив, что только совместная работа органов власти, контролирующих органов и
неравнодушных граждан принесёт положительный результат. Кроме того, старосты
обратились к начальнику ОГПС с просьбой провести занятие по правилам
использования огнетушителей. Занятие состоится в ближайшее время на базе 106
пожарно-спасательной части п.Сиверский.