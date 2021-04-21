Вырицкие «Соловушки» на «Планете искусств»

В Санкт-Петербурге
7 апреля прошел Международный фестиваль-конкурс «Планета искусств», где
дошколята из Вырицы представили свой номер. Их старания были высоко оценены
членами жюри - ансамбль стал лауреатом 1степени.
А уже 16 апреля
коллектив отправился на второй тур олимпиады искусств Северо-Западного федерального
округа. В номинации инструментальное творчество «Соловушки» вновь стали
лауреатами 1 степени!
Хочется пожелать
ребятам дальнейших успехов и новых побед! И поздравляем руководителя коллектива Аллу
Зверькову!
Фото предоставлено руководителем коллектива