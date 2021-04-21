Вырицкие «Соловушки» на «Планете искусств»

Вырицкие «Соловушки» на «Планете искусств»

Ансамбль ручных колокольчиков «Соловушки» из детского сада № 50 поселка Вырица Гатчинского района покорил «Планету искусств».

Рубрики : Культура     21 Apr 2021

В Санкт-Петербурге 7 апреля прошел Международный фестиваль-конкурс «Планета искусств», где дошколята из Вырицы представили свой номер. Их старания были высоко оценены членами жюри - ансамбль стал лауреатом 1степени.

А уже 16 апреля коллектив отправился на второй тур олимпиады искусств Северо-Западного федерального округа. В номинации инструментальное творчество «Соловушки» вновь стали лауреатами 1 степени!

Хочется пожелать ребятам дальнейших успехов и новых побед! И поздравляем руководителя коллектива Аллу Зверькову!

Фото предоставлено руководителем коллектива

 

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