Интеллектуальный олимпийский резерв Гатчины

Заключительный этап Всероссийской олимпиады по литературе проходил в апреле 2021 года в Крыму, в знаменитом лагере «Артек». Алина отлично справилась с заданием, набрав наибольшее количество баллов и попав в пятерку победителей олимпиады.

О том, как юная гатчинка шла к этой замечательной победе, нам рассказали её родители и педагоги.

Алина Хамцова - творческий, креативный и целеустремлённый человек. С детства родители - Александр Владимирович и Татьяна Фадировна - много времени уделяли развитию дочери, прививая ей любовь к книгам, искусству и музыке. Отличница с самого первого класса, Алина имеет очень широкий круг интересов. Она окончила Гатчинскую музыкальную школу им. М.М. Ипполитова-Иванова по классу фортепиано, неоднократно становилась победителем и призером различных музыкальных конкурсов муниципального и регионального уровня.

Интересы Алины достаточно рано склонились в сторону гуманитарных предметов: русского языка, литературы, иностранных языков. Увлечение литературой началось ещё в начальной школе. Большое влияние на формирование Алины оказала учитель начальных классов Елена Юрьевна Никифорова, которая поддерживала и развивала её литературный талант. Елена Юрьевна готовила Алину к участию в конкурсах чтецов, которые были успешными и приносили первые победы. Алина неоднократно принимала участие в литературном конкурсе Гатчинского кинофестиваля «Литература и кино – детям».

С пятого класса руководителем и наставником Алины по литературе стала Татьяна Валентиновна Клышникова - человек, знающий и любящий свою работу и свой предмет. Увлечённый учитель еще больше погрузил Алину в мир литературы. Татьяна Валентиновна помогает, направляет и поддерживает Алину на пути к творческим достижениям. Именно она помогала Алине идти по индивидуальному образовательному маршруту и готовила к конкурсам и олимпиадам по предметам филологического цикла.

Работа Алины о родном городе вошла в сборник «Моя жемчужина – Ленинградская область». Её работа о театре «Теоремы театра: Х+У» была опубликована на ресурсе «Юнпресс». На этом же сайте можно найти эссе Алины «Помнить. Знать. Думать», посвящённое Году памяти и славы в России. Её фельетон «Несчастливый филолог» опубликован в литературном альманахе образовательного центра «Сириус».

В 2018-2019 учебном году Алина Хамцова стала победителем Малой областной олимпиады по литературе, в 2019-2020 году - призёром муниципального этапа олимпиады по литературе, немецкому, русскому и английскому языкам и регионального этапа по русскому языку.

Благодаря успешному участию в конкурсных мероприятиях по русскому языку и литературе, в 2019 году Алина стала участником программы по филологии центра развития одарённых детей Ленинградской области «Интеллект» и окончила дополнительную образовательную программу по теме «Текст в контексте культуры». Эта программа дала Алине опыт работы с текстом на разных уровнях, а также помогла углубить знания по филологии.

В 2020-м году Алина Хамцова получила право на участие в сессиях по литературному творчеству центра «Интеллект» и программы фонда «Талант и успех» в ВДЦ «Сириус» по литературе.

2021 год внес в жизнь девушки особенно много радостных и волнующих моментов. Она стала победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады по литературе, призёром по русскому языку и немецкому языку, призёром муниципального этапа олимпиады по английскому языку. Алина была награждена дипломом победителя второй степени за участие во Всероссийском конкурсе театральных рецензий «Пишу о театре» в РГИСИ.

Но самым большим достижением 2021 года стала победа Алины Хамцовой в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе, которая проходила в апреле в «Артеке». Там же Алина получила специальный приз за лучший анализ поэтического текста среди девятиклассников от литературоведа и критика, профессора кафедры истории русской литературы СПбГУ Игоря Сухих.

Поздравляем Алину с замечательными достижениями и победами!

Юлия Лысанюк