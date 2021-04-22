Интеллектуальный олимпийский резерв Гатчины

Заключительный
этап Всероссийской олимпиады по литературе проходил в апреле 2021 года в Крыму,
в знаменитом лагере «Артек». Алина отлично справилась с заданием, набрав
наибольшее количество баллов и попав в пятерку победителей олимпиады.
О
том, как юная гатчинка шла к этой замечательной победе, нам рассказали её
родители и педагоги.
Алина
Хамцова - творческий, креативный и целеустремлённый человек. С детства родители
- Александр Владимирович и Татьяна Фадировна - много времени уделяли развитию
дочери, прививая ей любовь к книгам, искусству и музыке. Отличница с самого
первого класса, Алина имеет очень широкий круг интересов. Она окончила Гатчинскую
музыкальную школу им. М.М. Ипполитова-Иванова по классу фортепиано,
неоднократно становилась победителем и призером различных музыкальных конкурсов
муниципального и регионального уровня.
Интересы
Алины достаточно рано склонились в сторону гуманитарных предметов: русского
языка, литературы, иностранных языков. Увлечение литературой началось ещё в
начальной школе. Большое влияние на формирование Алины оказала учитель
начальных классов Елена Юрьевна Никифорова, которая поддерживала и развивала её
литературный талант. Елена Юрьевна готовила Алину к участию в конкурсах чтецов,
которые были успешными и приносили первые победы. Алина неоднократно принимала
участие в литературном конкурсе Гатчинского кинофестиваля «Литература и кино –
детям».
С
пятого класса руководителем и наставником Алины по литературе стала Татьяна
Валентиновна Клышникова - человек, знающий и
любящий свою работу и свой предмет. Увлечённый учитель еще больше погрузил
Алину в мир литературы. Татьяна Валентиновна помогает, направляет и
поддерживает Алину на пути к творческим достижениям. Именно она помогала Алине
идти по индивидуальному образовательному маршруту и готовила к конкурсам и
олимпиадам по предметам филологического цикла.
Работа
Алины о родном городе вошла в сборник «Моя жемчужина – Ленинградская область».
Её работа о театре «Теоремы театра: Х+У» была опубликована на ресурсе
«Юнпресс». На этом же сайте можно найти эссе Алины «Помнить. Знать. Думать»,
посвящённое Году памяти и славы в России. Её фельетон «Несчастливый филолог» опубликован
в литературном альманахе образовательного центра «Сириус».
В
2018-2019 учебном году Алина Хамцова стала победителем Малой областной
олимпиады по литературе, в 2019-2020 году - призёром муниципального этапа
олимпиады по литературе, немецкому, русскому и английскому языкам и
регионального этапа по русскому языку.
Благодаря
успешному участию в конкурсных мероприятиях по русскому языку и литературе, в
2019 году Алина стала участником программы по филологии центра развития
одарённых детей Ленинградской области «Интеллект» и окончила дополнительную
образовательную программу по теме «Текст в контексте культуры». Эта программа
дала Алине опыт работы с текстом на разных уровнях, а также помогла углубить
знания по филологии.
В
2020-м году Алина Хамцова получила право на участие в сессиях по литературному
творчеству центра «Интеллект» и программы фонда «Талант и успех» в ВДЦ «Сириус»
по литературе.
2021
год внес в жизнь девушки особенно много радостных и волнующих моментов. Она
стала победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады по литературе,
призёром по русскому языку и немецкому языку, призёром муниципального этапа
олимпиады по английскому языку. Алина была награждена дипломом победителя
второй степени за участие во Всероссийском конкурсе театральных рецензий «Пишу
о театре» в РГИСИ.
Но
самым большим достижением 2021 года стала победа Алины Хамцовой в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе, которая
проходила в апреле в «Артеке». Там же Алина получила специальный приз за лучший
анализ поэтического текста среди девятиклассников от литературоведа и критика,
профессора кафедры истории русской литературы СПбГУ Игоря Сухих.
Поздравляем
Алину с замечательными достижениями и победами!
Юлия Лысанюк