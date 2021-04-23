Безработный задержан за рулём «Инфинити»

14-го апреля в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району поступил рапорт от инспекторов ДПС: в
Тайцах на Карьерной улице был остановлен автомобиль марки Infiniti QX4 под
управлением 48-летнего жителя Петербурга Владимира Н., не работающего. Водитель
был явно с признаками опьянения, которое и было установлено при прохождении
освидетельствования.
Кроме того, сотрудники
дорожно-патрульной службы выяснили, что в январе гражданин Н. был лишен права
управления транспортным средством на полтора года – за вождение в нетрезвом виде.
Срок наказания, естественно, не истек. В отношении пьяного водителя без прав
возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.