Безработный задержан за рулём «Инфинити»

14-го апреля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступил рапорт от инспекторов ДПС: в Тайцах на Карьерной улице был остановлен автомобиль марки Infiniti QX4 под управлением 48-летнего жителя Петербурга Владимира Н., не работающего. Водитель был явно с признаками опьянения, которое и было установлено при прохождении освидетельствования.

Кроме того, сотрудники дорожно-патрульной службы выяснили, что в январе гражданин Н. был лишен права управления транспортным средством на полтора года – за вождение в нетрезвом виде. Срок наказания, естественно, не истек. В отношении пьяного водителя без прав возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.