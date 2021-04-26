«Страх был в каждой семье»

Защитный саркофаг
На сегодняшний день снято
много фильмов и сюжетов, написано книг, статей и исследований, посвященных этой
катастрофе. Много,
но недостаточно. Для Соснового Бора эта история навсегда останется личной, ведь
множество семей так или иначе с ней соприкоснулись. Некоторые - ближе, чем им
хотелось бы. В своей лекции Светлана Александровна рассказала об основных
событиях той аварии. Присутствующие услышали и о причине взрыва, ликвидации
катастрофы, эвакуации людей из молодой Припяти.
Особое внимание
экскурсовод уделила непростой теме строительства защитных саркофагов -
конструкций, аналогов которым в мире на тот момент не было: "Впервые слово
«саркофаг» прозвучало через две недели после взрыва. Но никто не знал, как он
должен был выглядеть и как его строить. Но через 206 дней саркофаг уже накрыл
взорванный реактор".
Светлана Александровна
завершила лекцию цифрами, которые до сих пор сложно воспринимать однозначно. «Была ли авария на электростанции чьей-то халатностью или трагическим стечением обстоятельств, мы не можем
судить, - подытожила экскурсовод. - Несомненно
одно: люди, которые были тогда на
Чернобыльской АЭС, достойны уважения. Была заплачена цена в жизни 90 тысяч
человек - столько по официальным данным погибло после аварии от сопутствующих заболеваний.
Нам остаётся поклониться этим людям, помянуть тех, кто умер, и вспомнить их
всех здесь, на этом месте".
1200 героев из Соснового Бора
Лекция у мемориала
постепенно переросла в беседу о днях,
которые многие жители Соснового Бора отчётливо
помнят.
Сама Светлана Галкина
знает о Чернобыльской аварии не понаслышке. Как раз в то время у нее родилась
дочь; молодую мать пытались, как военнообязанную, отправить в Припять на
ликвидацию последствий катастрофы. Благодаря ребенку она смогла остаться в
Сосновом Бору. В целом же из
северного города атомщиков на ликвидацию
отправились более 1200 человек. Большинство
из них отправлялись спасать мир добровольно, осознавая всю опасность и
последствия своего пребывания рядом со взорвавшимся реактором. Многих
из них уже нет на свете.
-Какую
информацию о Чернобыльской аварии собирает сосновоборский музей?
– У нас есть много
сведений из открытых источников. Есть много фотографий, есть имена погибших,
биографии ликвидаторов, сведения о наградах. Материал очень обширный, мы с ним
проводим занятия в школах.
-Как
современные дети реагируют на такие занятия?
– С
огромным интересом, задают самые разные вопросы.
Недавно мы проводили лекцию для детей из детского сада, 5-6 лет. Они уже знают,
что такое радиация, знают про рак крови и даже могут объяснить, почему он
возникает. Даже знают про японскую девочку из
города Хиросима Сасаки Садако и бумажных журавликах - символе памяти жертв ядерных катастроф. Они
даже прикрепили журавликов к мемориалу.
-Как
в Сосновом Бору, где стоят четыре таких же реактора, как в Чернобыле, жители
отреагировали на новости об аварии?
– Прежде всего чувствовали
страх. Страх был в каждой семье. У нас ведь была точно такая же система, как и
там. Но отличием Ленинградской станции было то, что безопасность всегда стояла
на первом месте. Незадолго до той трагедии директор Анатолий Павлович Еперин от
такого эксперимента, какой проводили в Чернобыле, отказался, и никто его не мог
заставить. Работники ЛАЭС тех времён говорили: у нас все по-другому, наши
специалисты очень сильные. Тогда для работы нашей станции отбирали лучших, а
уже здесь они обучали молодёжь.
-Не
осталось ли у людей недоверия к атомной энергетике после той аварии?
– Недоверие есть ко
всему. Тогда ещё другие страны, - Франция, Япония - просто остановили свои
станции. Но потом увидели, что без этой энергии им не обойтись - и запустили
снова.
-Пытались
ли тогда убедить людей не бояться?
– Нет, такого не было.
Все понимали, что это глупо: как можно быть уверенным в том, что произойдет или
не произойдет через секунду? Но наши специалисты понимали: если допустят ошибку, это может плохо
кончиться.
Главный инстинкт у
человека - это самосохранение. И тем специалистам,
которые тогда работали в Чернобыле, хотелось проснуться утром живыми и
здоровыми, а не быть погребенными под обломками реактора. Может, Чернобыль
действительно научил тогда людей сохранять в первую очередь себя.
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