Учить лучшему детей!

Встреча впервые прошла в формате круглого стола и позволила пообщаться в неформальной обстановке. Участниками встречи также стали заместитель главы администрации по развитию социальной сферы Роман Дерендяев, председатель комитета образования Елена Глыбина, Заслуженный учитель России, «Учитель года России – 2002» Игорь Смирнов.

- Невозможно переоценить труд современного учителя. Вы должны все время идти в ногу со временем, следить за всеми тенденциями и учить лучшему наших детей. Именно от вас во многом зависит стабильность нашего общества, - сказала Людмила Нещадим, приветствуя представителей педагогического сообщества Гатчинского района.

Молодые учителя поделились планами и взглядами на ситуацию в области образования, отметив, что лозунг современного преподавателя: «Учитель имеет право жить интересно!»

Так, в текущем году начинает свою работу Ассоциация молодых педагогов Гатчинского района под руководством учителя русского языка и литературы Елизаветинской школы Михаила Солонникова. Цель сообщества – объединить педагогов, создать проектную группу молодых и инициативных учителей для дальнейшего развития, обмена опытом и просто интересного проведения досуга.

От гатчинских педагогов поступило предложение создать в городе открытую спортивную зону, где можно было бы встречаться и проводить Спартакиады. Также молодые учителя попросили разъяснить им социальные программы, касающиеся, например, предоставления служебного жилья молодым специалистам или покупки недвижимости на льготных условиях.

По итогам встречи Людмила Нещадим сказала, что «встречаться в таком формате за одним столом нужно чаще».

Сегодня в системе образования Гатчинского района работают 2470 учителей, 1304 воспитателя, 448 педагогов дополнительного образования, из них 18 % – это молодые специалисты до 35 лет. В 2020 году на образование из бюджета Гатчинского района было направлено 1,5 млрд рублей.



