Муж нечаянно убил жену?

Муж нечаянно убил жену?

В Коммунаре умерла молодая женщина. Согласно акту вскрытия, смерть наступила от полученных повреждений внутренних органов. Под следствием – муж погибшей.

Рубрики : Криминал     27 Apr 2021

23-го апреля в Коммунарский отдел полиции поступило сообщение от фельдшера «скорой помощи» о том, что в Коммунаре в квартире на Павловской улице скончалась 40-летняя женщина. При осмотре тела фельдшер обнаружил телесные повреждения.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. На теле женщины обнаружили множественные синяки, на диване в комнате – большое бурое пятно. Оперативники установили, что скончавшаяся гражданка В., зарегистрированная в Павловске, проживала в Коммунаре в съемной квартире вместе с мужем – 46-летним Вячеславом В., ранее судимым. Супруги на пару злоупотребляли спиртными напитками.

Внешний осмотр ничего не дал, труп направили в морг для установления причины смерти. Вскрытие показало, что женщина умерла от полученных повреждений внутренних органов.

Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ: причинение смерти по неосторожности. По горячим следам в тот же вечер оперативники задержали в Павловске по месту прописки подозреваемого – супруга погибшей Вячеслава В. С него взята подписка о невыезде.

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