Выставка «Весеннее вдохновение от «Диалог.Арт» — ещё одно вещественное подтверждение того, что каждый творческий и талантливый человек талантлив во всём. Главное — не бояться и пробовать то, что нравится и к чему лежит душа!

На открытии выставки авторы работ рассказали о то, как они осваивали основы живописи, и поделились своими впечатлениями о проделанной работе.

- Я никогда прежде не держала кисточку в руках, - говорит преподаватель по скорочтению и подготовке к школе Екатерина Терентьева. - Но я преодолела себя, и, благодаря педагогам ИЗО Виктории Белешевой и Елене Черниковой, у меня получилось настоящее путешествие в творческий мир, мир фантазии и воображения. Этого ангела я нарисовала для своей маленькой дочери. Он ещё такой по-детски наивный, но он — ангел-хранитель...

Также Екатерина реализовала свою мечту попасть в Грецию благодаря холсту, акрилу и кисточке.

- Мне очень нравится живопись маслом, я никогда не пробовала писать, как профессиональный художник, - признаётся администратор центра «Диалог» Мария Бабаева. - Но мне очень хотелось изобразить сирень. Было очень страшно, потому что это всё-таки масло... Я очень благодарна Елене Черниковой за то, что она, когда было надо, брала в свои руки какие-то моменты. Мне очень понравилось, это было здорово!

- Я тоже поначалу боялась браться за кисть и за масло, - рассказывает преподаватель английского языка Карина Тааме. - Но я посмотрела на эти авокадо, на эти сочные цвета, и что-то во мне ёкнуло... Я написала эту работу в подарок самой себе, к своему дню рождения. Теперь это предмет интерьера в моей комнате. Это безумно приятно, и ты гордишься собой, когда это делаешь!

- Моя картина стала для меня поддержкой во время эпидемии коронавируса, - говорит автор работы «Эйфелева башня», преподаватель английского языка Светлана Левченко. - Это и возможность отдохнуть, и возможность пофантазировать. Рисуя, можно создавать свой мир, своё настроение, и всё это — при помощи кисточки и красок!

Очень солнечным и лучезарным получился «Котик» преподавателя английского языка Ксении Семёновой. Эта работа была написана сразу после открытия центра после карантина. Автору удалось очень точно передать характер рыжего кота.

Тренер по шахматам Лариса Аббясова написала итальянский пейзаж (на фото).

- У этой картины интересная история, - говорит преподаватель «Диалог.Арт» Елена Черникова. - Она была начата накануне локдауна и закончена спустя девять месяцев, то есть второй сеанс живописи состоялся спустя девять месяцев. Для всех нас эта работа стала символом надежды, ведь в ней столько света, солнца, сочных красок. Все мы получили огромное удовольствие, встретившись после долгой разлуки. Мы не забудем наверное никогда, как мы встречались, как работали над этой картиной.

- Я очень вдохновлена работами своих учениц, - признаётся Елена Черникова. - В «Диалоге» работают люди творческие, многогранные личности. Многие из нас занимаются и танцем, и вокалом, и флористикой. И живопись — одно из наших любимых занятий. Я счастлива оттого, что смогла открыть их творческий потенциал в изобразительном творчестве. Жду на своих мастер-классах всех желающих! Давайте открывать волшебный мир искусства вместе. Не бойтесь, я все время буду рядом!

Выставка «Весеннее вдохновение от «Диалог.Арт» открыта для посетителей до 18 мая. Адрес: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.18А, музей города Гатчины.



