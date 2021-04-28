Вопросы чистой воды – вне политики

Многие депутаты впервые увидели масштабы гатчинского «Водоканала», поэтому и отчет о работе предприятия за 2020 год, и экскурсию по основным объектам с рассказом, как происходит очистка воды, прослушали с большим вниманием. Вопросов, естественно, поступило много, как и конструктивных предложений.
Как подчеркнул директор МУП «Водоканал» г. Гатчины
Станислав Солоп, проблем у муниципального предприятия столь ответственного
направления - нет, а сложности на протяжении десятка лет удается преодолевать,
благодаря виртуозному менеджменту. «Водоканал» активно привлекает средства на реконструкцию
и развитие предприятия, в том числе ежегодно подавая документы на участие во
всех возможных программах, борется с нарушителями природоохранного
законодательства, выигрывает суды и исправно платит налоги в местный бюджет.
Да, сети старого города давно уже требуют замены. И
хотелось бы их менять в плановом порядке, а не в аварийном. Денег же на это в
достаточном количестве нет, но в аварийном режиме неполадки устраняются
своевременно. В 2020 году на сетях водопровода и канализации было устранено 270
утечек, из них с отрывом котлована и временным отключением водоснабжения – 71,
а также устранено 1668 засоров и 12 неисправностей на водопроводных колонках.
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном
исполнении) составляет 167 км. Сетей хозяйственно-бытовой канализации – 140 км.
Канализационные очистные сооружения в д.Вайялово рассчитаны на 60 тысяч куб.
м/сутки. Кроме того, объектами предприятия являются водозаборные станции
«Серебряное озеро» и «Невская», 12 водопроводных станций подкачки, три основные
канализационные станции и две насосные станции подкачки.
В 2020 году среднесписочная численность сотрудников
предприятия составила 241 человек, средняя заработная плата – 38 тысяч рублей.
Как признают авторитетные специалисты, гатчинский
«Водоканал» лучший не только в Ленинградской области. Сюда приезжают учиться,
перенимать опыт, приглашают для экспертной оценки. Неслучайно с «Водоканалом»
города Гатчины на протяжении нескольких лет сотрудничают европейские банки. И
нужно отметить, что какие бы сложности ни возникали в международной обстановке,
санкции не коснулись деловых связей «Водоканала» с зарубежными партнерами:
вопросы чистой воды вне политики.
Четко и стабильно выполняя возложенные на себя
обязательства в рамках международных проектов, «Водоканал» проводит поэтапную
реконструкцию очистных сооружений, используя безвозмездные средства зарубежных
грантов и деньги городского бюджета. Первой была реконструирована главная
насосная станция - сердце «Водоканала». Убедившись, что гатчинцы могут работать
и отчитываться по европейским правилам, инвесторы выделили следующую сумму на
очистные сооружения. Многое сделано – и многое еще впереди. Есть уверенность,
что международные программы не свернутся, и сотрудничество продолжится.
Ковидный год предприятие отработало, не снизив своей
мощности.
- Пусть чистая прибыль за 2020 год у нас небольшая.
Я с гордостью могу сказать, что она увеличилась больше, чем на 60%, - отметил
Станислав Солоп. - Также важно знать, что мы уже получили тариф по
водоснабжению для подключения новых застройщиков. Также получаем и по
канализации. Дополнительные средства позволят улучшить состояние имущества,
которое нам доверено в хозяйственное ведение.
Станислав Солоп еще раз подчеркнул, что вопрос о
ликвидации МУП «Водоканал» г. Гатчины снят с повестки дня.
- Мы провели серьезную работу, собрали огромное
количество документов, связались с Москвой и через полгода получили
положительный ответ. Теперь мы, как и Леноблводоканал, не попадаем под 135-й
закон о ликвидации ГУПов и МУПов, потому что являемся субъектом естественных
монополий и внесены в реестр РФ, - сказал С. Солоп.
Тариф для населения на водоснабжение и водоотведение
в городе Гатчине – один из самых низких в Ленинградской области. Как считает С.
Солоп, это затрудняет работу предприятия. Мало подавать в трубы качественную
воду. Чтобы ее показатели не снизились по пути к потребителю, должны быть
качественные трубы. А, к примеру, в историческом центре Гатчины трубам уже по
100-130 лет. Они в ветхом состоянии. Да и те, что моложе, требуют замены. По
мнению специалистов, нужно ремонтировать как минимум по 2-3 км сетей в год,
чтобы в итоге выйти на качественную воду. А еще своевременно менять задвижки и
прочее, чтобы сеть могла работать нормально.
Деятельность «Водоканала», как колышками, обнесена
нормативами и регламентами. Не редко это доходит до абсурда. Например, чтобы
приступить к устранению аварии на дороге, не достаточно пары дорожных знаков,
нужно расставить десятки указателей по всему кварталу. А время идет.
Депутат Игорь Лозовский заявил, что необходимо
менять условия, чтобы во время аварий, когда речь идет о спасении города, никто
не мешал их оперативному устранению.
Депутат Галина Паламарчук попросила уточнить, зачем
покупается питьевая вода у железной дороги. Сейчас для снабжения водой
микрорайона Химози «Водоканал» вынужден покупать у железной дороги воду в разы
дороже, чем сам отпускает потребителям. Дело в том, что городской водопровод
заканчивается в районе улицы Новопролетарской, за железнодорожным полотном у
города нет своей скважины. Когда строился виадук, «Водоканал» приложил все
усилия, чтобы в проект был включен трубопровод под железной дорогой для
продления городской водопроводной сети. Но во время строительства ведомство в
одностороннем порядке исключило его из проекта. Чтобы отказаться от дорогой
воды, нужно либо пробурить в Химози свою скважину, либо своими силами провести
трубу под железной дорогой. Техническая возможность есть для обоих вариантов,
нужны средства. Окупаемость обустройства скважины – примерно 7-10 лет.
Депутат Сергей Павлов затронул еще одну злободневную
тему – о ливневой канализации и «вечных» лужах. Механизм решения вопроса искали
совместно. Как считают специалисты «Водоканала», центральная канализация,
которая переполняется в ливни, значительно разгрузится, когда будут построены
очистные в микрорайоне Аэродром. Этот микрорайон должен иметь свои ливневые
очистные сооружения. Проект был выполнен, но не реализован. Сейчас к нему
вернулись повторно, актуализируют и, есть надежда, воплотят в жизнь. Этот
вопрос депутаты взялись усиленно «продвигать».