Вопросы чистой воды – вне политики

Многие депутаты впервые увидели масштабы гатчинского «Водоканала», поэтому и отчет о работе предприятия за 2020 год, и экскурсию по основным объектам с рассказом, как происходит очистка воды, прослушали с большим вниманием. Вопросов, естественно, поступило много, как и конструктивных предложений.

Как подчеркнул директор МУП «Водоканал» г. Гатчины Станислав Солоп, проблем у муниципального предприятия столь ответственного направления - нет, а сложности на протяжении десятка лет удается преодолевать, благодаря виртуозному менеджменту. «Водоканал» активно привлекает средства на реконструкцию и развитие предприятия, в том числе ежегодно подавая документы на участие во всех возможных программах, борется с нарушителями природоохранного законодательства, выигрывает суды и исправно платит налоги в местный бюджет.

Да, сети старого города давно уже требуют замены. И хотелось бы их менять в плановом порядке, а не в аварийном. Денег же на это в достаточном количестве нет, но в аварийном режиме неполадки устраняются своевременно. В 2020 году на сетях водопровода и канализации было устранено 270 утечек, из них с отрывом котлована и временным отключением водоснабжения – 71, а также устранено 1668 засоров и 12 неисправностей на водопроводных колонках.

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исполнении) составляет 167 км. Сетей хозяйственно-бытовой канализации – 140 км. Канализационные очистные сооружения в д.Вайялово рассчитаны на 60 тысяч куб. м/сутки. Кроме того, объектами предприятия являются водозаборные станции «Серебряное озеро» и «Невская», 12 водопроводных станций подкачки, три основные канализационные станции и две насосные станции подкачки.

В 2020 году среднесписочная численность сотрудников предприятия составила 241 человек, средняя заработная плата – 38 тысяч рублей.

Как признают авторитетные специалисты, гатчинский «Водоканал» лучший не только в Ленинградской области. Сюда приезжают учиться, перенимать опыт, приглашают для экспертной оценки. Неслучайно с «Водоканалом» города Гатчины на протяжении нескольких лет сотрудничают европейские банки. И нужно отметить, что какие бы сложности ни возникали в международной обстановке, санкции не коснулись деловых связей «Водоканала» с зарубежными партнерами: вопросы чистой воды вне политики.

Четко и стабильно выполняя возложенные на себя обязательства в рамках международных проектов, «Водоканал» проводит поэтапную реконструкцию очистных сооружений, используя безвозмездные средства зарубежных грантов и деньги городского бюджета. Первой была реконструирована главная насосная станция - сердце «Водоканала». Убедившись, что гатчинцы могут работать и отчитываться по европейским правилам, инвесторы выделили следующую сумму на очистные сооружения. Многое сделано – и многое еще впереди. Есть уверенность, что международные программы не свернутся, и сотрудничество продолжится.

Ковидный год предприятие отработало, не снизив своей мощности.

- Пусть чистая прибыль за 2020 год у нас небольшая. Я с гордостью могу сказать, что она увеличилась больше, чем на 60%, - отметил Станислав Солоп. - Также важно знать, что мы уже получили тариф по водоснабжению для подключения новых застройщиков. Также получаем и по канализации. Дополнительные средства позволят улучшить состояние имущества, которое нам доверено в хозяйственное ведение.

Станислав Солоп еще раз подчеркнул, что вопрос о ликвидации МУП «Водоканал» г. Гатчины снят с повестки дня.

- Мы провели серьезную работу, собрали огромное количество документов, связались с Москвой и через полгода получили положительный ответ. Теперь мы, как и Леноблводоканал, не попадаем под 135-й закон о ликвидации ГУПов и МУПов, потому что являемся субъектом естественных монополий и внесены в реестр РФ, - сказал С. Солоп.

Тариф для населения на водоснабжение и водоотведение в городе Гатчине – один из самых низких в Ленинградской области. Как считает С. Солоп, это затрудняет работу предприятия. Мало подавать в трубы качественную воду. Чтобы ее показатели не снизились по пути к потребителю, должны быть качественные трубы. А, к примеру, в историческом центре Гатчины трубам уже по 100-130 лет. Они в ветхом состоянии. Да и те, что моложе, требуют замены. По мнению специалистов, нужно ремонтировать как минимум по 2-3 км сетей в год, чтобы в итоге выйти на качественную воду. А еще своевременно менять задвижки и прочее, чтобы сеть могла работать нормально.

Деятельность «Водоканала», как колышками, обнесена нормативами и регламентами. Не редко это доходит до абсурда. Например, чтобы приступить к устранению аварии на дороге, не достаточно пары дорожных знаков, нужно расставить десятки указателей по всему кварталу. А время идет.

Депутат Игорь Лозовский заявил, что необходимо менять условия, чтобы во время аварий, когда речь идет о спасении города, никто не мешал их оперативному устранению.

Депутат Галина Паламарчук попросила уточнить, зачем покупается питьевая вода у железной дороги. Сейчас для снабжения водой микрорайона Химози «Водоканал» вынужден покупать у железной дороги воду в разы дороже, чем сам отпускает потребителям. Дело в том, что городской водопровод заканчивается в районе улицы Новопролетарской, за железнодорожным полотном у города нет своей скважины. Когда строился виадук, «Водоканал» приложил все усилия, чтобы в проект был включен трубопровод под железной дорогой для продления городской водопроводной сети. Но во время строительства ведомство в одностороннем порядке исключило его из проекта. Чтобы отказаться от дорогой воды, нужно либо пробурить в Химози свою скважину, либо своими силами провести трубу под железной дорогой. Техническая возможность есть для обоих вариантов, нужны средства. Окупаемость обустройства скважины – примерно 7-10 лет.

Депутат Сергей Павлов затронул еще одну злободневную тему – о ливневой канализации и «вечных» лужах. Механизм решения вопроса искали совместно. Как считают специалисты «Водоканала», центральная канализация, которая переполняется в ливни, значительно разгрузится, когда будут построены очистные в микрорайоне Аэродром. Этот микрорайон должен иметь свои ливневые очистные сооружения. Проект был выполнен, но не реализован. Сейчас к нему вернулись повторно, актуализируют и, есть надежда, воплотят в жизнь. Этот вопрос депутаты взялись усиленно «продвигать».



