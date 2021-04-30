Госпожнадзор: «Для нас каждый пожар – серьёзный»

С 5 марта отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Главного управления МЧС России по Ленинградской области возглавляет полковник внутренней службы главный государственный инспектор по пожарному надзору Гатчинского района Илья Владимирович Назаров. Он всю жизнь работает в пожарном надзоре и службу начинал в 1997 году в Гатчине. Проживает в Гатчинском районе, так что с обслуживаемой территорией хорошо знаком.

- Район сложный, со своей спецификой: развитая промышленность и сельское хозяйство плюс огромное количество садоводств – больше 280. В весенне-летний период численность сельского населения возрастает в разы, и это сказывается на оперативной обстановке с пожарами. Чем больше людей, тем больше пожаров, – комментирует ситуацию Илья Назаров.

- Насколько критично обстоит дело с травяными пожарами?

- Пал травы мы наблюдаем каждый год – со сходом снега и установлением хорошей погоды. Объемы его из года в год примерно одинаковые. Здесь можно усматривать и чью-то шалость, и неосторожное обращение с огнем. Но тревожной ситуацию назвать нельзя. Сельхозпредприятия опахивают свои территории, сопряженные с лесом, чтобы не загорелись лесные массивы. Летом и осенью проводятся покосы, чтобы ликвидировать эту сухую горючую массу на полях. Если поле вспахано, трава покошена, там гореть, практически, нечему.

Администрации поселений производят опашку границ населенных пунктов, чтобы огонь не перешел на строения. В этом году пал травы еще не повредил никаких построек.

Наши действия направлены и на профилактику в том числе: мы проводим встречи с руководителями сельхозпредприятий, акцентируем их внимание на выполнении требований пожарной безопасности. Ведем работу с садоводами.

- В каких поселениях горит больше?

- Можно только сказать, где горит меньше – в районе Коммунара. Там сельхозугодий не так много. В остальных поселениях объемы пала травы примерно одинаковы. Нам звонят каждый день по несколько раз – люди мимо не проезжают, сообщают, где горит трава. Добровольные пожарные дружины своими силами ликвидируют небольшие возгорания. Это, конечно, приветствуется, потому что возможна и такая ситуация, когда у нас просто не хватит сил для тушения всех очагов горящей травы – тогда общественные пожарные с мотопомпами очень помогут.

Гатчинское звено Единой дежурно-диспетчерской службы функционирует очень слаженно – все под контролем.

- Какая ответственность предусмотрена за пал травы?

- По любому возгоранию травы мы проводим проверку. Если горение произошло на территории сельхозпредприятия, проверяется его деятельность: предприятие должно было выкосить поле, снизить горючую массу травы. Пожнивные остатки горят слабо. Если в ходе проверки выясняется, что, например, опашки нет, наступает административная ответственность. Если кто-то целенаправленно выжигает траву, это также повлечёт ответственность. В рамках проверки по факту возгорания мы устанавливаем причины, которые могут крыться в действиях или бездействии должностных или юридических лиц. Для юридических лиц штраф составляет 150 тысяч рублей, для должностных – от 6 до 15 тысяч рублей, для граждан – от 2 до 3 тысяч рублей.

- Наказанных нет?

- Процедура доказывания достаточно серьезная. Надо направить запрос в Росреестр о собственнике земли, собрать информацию. Сейчас первый пожар «на выходе» – собственники будут привлечены к ответственности. В Сиверском поселении частые возгорания травы происходят на землях, принадлежащих бывшему совхозу «Память Ильича». Они деятельность никакую не ведут, но землями владеют. И никто их не освобождает от ответственности и обязанности заботиться об этих землях в соответствии с требованиями пожарной безопасности: окашивать, убирать, опахивать.

- Были серьезные случаи с начала пожароопасного периода?

- Для нас каждый пожар – серьезный. Но в целом все согласно статистике. Однако, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие: в Гатчинском районе с начала года на пожарах погибло девять человек.

Причины пожаров не новы: в частном секторе – это неисправные печи и дымоходы; в квартирах пожары случаются намного реже, но приводит к ним по-прежнему неисправность электрооборудования и неосторожность при курении.

- Илья Владимирович, напомните, пожалуйста, дачникам и сельским жителям требования пожарной безопасности.

- Обязательные требования утверждены на уровне правительства. В частности, что касается сжигания мусора на частной территории: жечь мусор можно в 50 метрах от строений, в закрытой емкости либо в земляной яме, чтобы не разлетались продукты горения. Вокруг места сжигания должна быть негорючая обсыпка – например, песок. Шашлык на садовых участках можно жарить в пяти метрах от зданий в специальных несгораемых емкостях (мангалах, жаровнях).

Что касается печного отопления, то у металлических печей заводского исполнения с закрытыми топками есть рекомендации производителя. Одна из них – не допускать перетапливания, иначе можно получить термический эффект. Нельзя размещать рядом с печами легко возгораемые предметы. Отделка стен рядом с печью должна быть выполнена из негорючих материалов.

Очистка дымохода печи – обязательное условие ее безопасной эксплуатации: сажа, собирающаяся в дымовом канале, может воспламениться. Количество сажи зависит от дров: если дрова хвойного происхождения, сажи больше.

В металлических трубах–сэндвичах с внутренним теплоизоляционным слоем нужно периодически проверять места соединений. С течением времени теплоизолирующие свойства ваты теряются, что может привести к нагреву трубы и, соответственно, возгоранию.

Кирпичные дымоходы также нуждаются во внешнем осмотре, чтобы вовремя обнаружить повреждения в кладке, через которые может проникать наружу дым и искры.

Тот, кто отапливает дома электрообогревателями, должен позаботиться о соответствующей электропроводке. Нужно правильно рассчитать мощность электрических приборов и проводов, чтобы исключить перегрузку внутридомовых электросетей.

Кроме того, мы всех призываем устанавливать в частных домах автономную пожарную сигнализацию. Это не является обязательным условием, но почему не позаботиться о безопасности собственного дома? Тем более, что противопожарные системы сейчас легкодоступны.





Фото Юлии Карабановой