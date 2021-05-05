Ситроен с наркотиками

18-го апреля на Шоссейной улице сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили подозрительный автомобиль Citroen C5 белого цвета. При проверке документов водитель – 34-летний житель Гатчины Григорий М. явно занервничал. Визуальный осмотр салона машины показал, что повод для «нервов» у гражданина М. был: на подлокотнике переднего сиденья находился пакет со свертками с бежевым и голубым порошком. Свертки опечатали в присутствии понятых и отправили на экспертизу. По данным экспертов, порошок является синтетическим наркотиком.

По факту покушения на сбыт в крупном размере возбуждено уголовное дело. Гражданин М. помещен в изолятор временного содержания.