Ситроен с наркотиками

Ситроен с наркотиками

Полицейский патруль задержал в Гатчине водителя с целой партией наркотиков, приготовленных для продажи. Сбытчик арестован.

Рубрики : Криминал     05 May 2021

18-го апреля на Шоссейной улице сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили подозрительный автомобиль Citroen C5 белого цвета. При проверке документов водитель – 34-летний житель Гатчины Григорий М. явно занервничал. Визуальный осмотр салона машины показал, что повод для «нервов» у гражданина М. был: на подлокотнике переднего сиденья находился пакет со свертками с бежевым и голубым порошком. Свертки опечатали в присутствии понятых и отправили на экспертизу. По данным экспертов, порошок является синтетическим наркотиком.

По факту покушения на сбыт в крупном размере возбуждено уголовное дело. Гражданин М. помещен в изолятор временного содержания.

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