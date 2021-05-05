Ситроен с наркотиками

18-го апреля на Шоссейной улице сотрудники
патрульно-постовой службы полиции заметили подозрительный автомобиль Citroen C5
белого цвета. При проверке документов водитель – 34-летний житель Гатчины
Григорий М. явно занервничал. Визуальный осмотр салона машины показал, что
повод для «нервов» у гражданина М. был: на подлокотнике переднего сиденья
находился пакет со свертками с бежевым и голубым порошком. Свертки опечатали в
присутствии понятых и отправили на экспертизу. По данным экспертов, порошок
является синтетическим наркотиком.
По факту покушения на сбыт в крупном размере
возбуждено уголовное дело. Гражданин М. помещен в изолятор временного
содержания.