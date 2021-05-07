«Мы с мамой оставались в Ленинграде все 900 дней»

- Я родилась в Ленинграде 7 мая 1936 года. Когда началась война, мне исполнилось 5 лет, мы жили с мамой Клавдией Павловной Васильевой. Для защиты города и жителей стали строить баррикады, очищать подвалы под бомбоубежища, чтобы там можно было спрятаться при обстрелах. Детей стали вывозить из Ленинграда. Мама очень долго собирала мои вещи в дорогу, а когда мы подошли к Варшавскому вокзалу, то нам сказали, что последний поезд уже ушёл. (Потом мы узнали, что этот поезд через два дня попал под обстрел. Много детей убежало в лес, многие были ранены и убиты). Так мы с мамой остались в городе и все 900 дней никуда не выезжали.

Окно в нашей комнате было занавешено одеялом, чтобы не проходил свет, - за этим строго следили женщины, которые ходили по улице и, увидев просвет в окне, громко кричали. Однажды, когда мы с мамой были вечером дома, я подошла к окну и отогнула небольшой уголок одеяла, с улицы сразу закричали: «На четвертом этаже закройте окно». Мама была на кухне, она услышала крики и прибежала в комнату, закрыла окно одеялом, а меня отругала, объяснила, почему окно должно быть плотно занавешено - чтобы немецкие летчики из самолетов ночью не видели, где находятся дома, ведь все они были темные. Потом мы долго вместе сидели и плакали. Недалеко от нашего дома был установлен прожектор, и его лучи освещали ночное небо для того, чтобы легче было обнаружить немецкие самолеты.

Однажды ночью, когда мы спали, в наш дом попал снаряд и осколком разбил стекло, порвал одеяло, пролетев мимо кровати, врезался в дверь. После этого случая мы боялись ложиться спать и спали, прислонившись к стене. В нашем доме была коммунальная система: тринадцать комнат и длинный коридор. Большую часть времени мы с ребятами, а нас было шестеро, проводили в коридоре, который стал нашим спасением. Мамы уходили на работу, а мы боялись оставаться в комнатах, поэтому, когда бомбили, мы садились в угол и сидели, прижавшись друг к другу, и плакали. Самой старшей девочке было 6 лет.

Недалеко от нашего дома на Киевской улице находились продуктовые Бадаевские склады. В сентябре 1941 года мы с ребятами были на улице и увидели, как они горели, вспыхнув во время налета немецкой авиации. Мы побежали туда и увидели, как по Киевской улице текла лавина сахара, он был очень горячий и темный. Люди стали собирать ложками его вместе с землей. Я побежала домой, взяла бидон и тоже стала собирать, потом еще долго мама мне делала сладкий чай, процеживая его через тряпочку.

Рядом с моим домом на Заозерной улице находился хлебозавод, он и сейчас работает. Между моим домом и хлебозаводом был небольшой переулок, куда завозили уголь, была целая гора угля. Дело было зимой, мама послала меня за углем и попросила соседскую девочку, чтобы она мне помогла. Девочку звали Кира, ей было 6 лет. Когда мы подошли к куче угля, она предложила поиграть там в прятки, и я согласилась. Водила она, а я побежала прятаться. На кучу угля не могла забраться, поэтому я решила ползти по земле вдоль забора хлебозавода. Я проползла на коленях небольшое расстояние и увидела камень в виде кирпича, я хотела его отодвинуть, но обожгла руку. Я стала кричать подружке, она прибежала, схватила кирпич и тут же бросила. Это был не кирпич, а буханка черного хлеба. Нести в руках было невозможно, так как он был очень горячий, мы бросили его в ведро из-под угля и побежали домой. Так мы в этот день были без угля, зато с хлебом. Мама меня не ругала, она разделила эту буханку на всех, и нам всем досталось по большому куску. Этот день для нас был большим праздником.

Но был у нас и такой случай. Мы пошли с мамой в магазин за хлебом. Подошла наша очередь, мама достала карточку и протянула продавцу, но продавщица не успела взять эту карточку - ее выхватил подросток. Так мы остались без хлеба, но нам помогли наши соседи.

Как-то мы шли по Обводному каналу, и вдруг, откуда ни возьмись, появился немецкий самолет. Он летел очень низко и стал нас обстреливать с правой стороны, я заплакала, тогда мама взяла меня на руки. С одной стороны был Обводный канал, а с другой, через дорогу, были дома, и люди кричали маме, чтобы она бежала к ним, но она шла вперед. Самолет стал разворачивать и обстреливать нас с левой стороны. Было такое впечатление, что он с нами играл, но не попадал в нас. Когда он повернул в третий раз, из дома выбежал военный, взял меня на руки, и только тогда мы побежали, благодаря этому военному мы остались живы.

Мамы уходили на работу, а мы с ребятами все время находились вместе, до тех пор, пока у нас не случилась беда: пропал наш друг - мальчик шести лет. И мамы стали нас запирать в пустых квартирах. Для меня спасением была кухня, так как в комнату я боялась заходить. Мама уходила рано и приходила поздно, а я плакала и засыпала, положив голову на стол. Были случаи, когда мама не приходила домой. Работала она на заводе № 987, напротив Кировского завода, награждена медалью «За оборону Ленинграда».

…В 1945 году мне исполнилось 9 лет, и я пошла в первый класс школы № 374, которая и сейчас находится на Киевской улице. По окончании 7 класса я пошла работать, так как мама очень болела. Отработала на швейном комбинате «Волна» 38 лет: прошла все операции и закончила вышивкой на восьмиголовочном автомате.

Будучи на пенсии, активно участвую во всех мероприятиях Пудомягского поселения. Более 12 лет пою в ансамбле «Любимая песня», участвовали в праздничных мероприятиях Гатчинского района, Пушкинском празднике. В 2010 году была участницей конкурса «Супер-бабушка», лидировала в номинации «Супер-бабушка - фантазер».

Каждый год ходим с председателем Совета ветеранов в школу, чтобы поздравить наших первоклассников с началом учебного года, проводим беседы со школьниками в день снятия блокады Ленинграда. Постоянно встречаюсь и общаюсь с ветеранами поселения, не забывала своих подруг, которые были старше меня, часто бывала у них, поддерживала их в трудных ситуациях.

В свободное время вышиваю картины бисером, крестиком, занимаюсь алмазной вышивкой. 8 марта 2017 года была организована выставка моих картин в Пудомягской библиотеке, было выставлено 24 из 35 картин, остальные подарила знакомым, друзьям. Приятно услышать восхищенные отзывы о моих картинах.