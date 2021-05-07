«Мы с мамой оставались в Ленинграде все 900 дней»

- Я родилась в Ленинграде
7 мая 1936 года. Когда началась война, мне исполнилось 5 лет, мы жили с мамой
Клавдией Павловной Васильевой. Для защиты города и жителей стали строить
баррикады, очищать подвалы под бомбоубежища, чтобы там можно было спрятаться
при обстрелах. Детей стали вывозить из Ленинграда. Мама очень долго собирала
мои вещи в дорогу, а когда мы подошли к Варшавскому вокзалу, то нам сказали,
что последний поезд уже ушёл. (Потом мы узнали, что этот поезд через два дня
попал под обстрел. Много детей убежало в лес, многие были ранены и убиты). Так
мы с мамой остались в городе и все 900 дней никуда не выезжали.
Окно в нашей комнате было
занавешено одеялом, чтобы не проходил свет, - за этим строго следили женщины,
которые ходили по улице и, увидев просвет в окне, громко кричали. Однажды,
когда мы с мамой были вечером дома, я подошла к окну и отогнула небольшой
уголок одеяла, с улицы сразу закричали: «На четвертом этаже закройте окно».
Мама была на кухне, она услышала крики и прибежала в комнату, закрыла окно
одеялом, а меня отругала, объяснила, почему окно должно быть плотно занавешено
- чтобы немецкие летчики из самолетов ночью не видели, где находятся дома, ведь
все они были темные. Потом мы долго вместе сидели и плакали. Недалеко от нашего
дома был установлен прожектор, и его лучи освещали ночное небо для того, чтобы
легче было обнаружить немецкие самолеты.
Однажды ночью, когда мы
спали, в наш дом попал снаряд и осколком разбил стекло, порвал одеяло, пролетев
мимо кровати, врезался в дверь. После этого случая мы боялись ложиться спать и
спали, прислонившись к стене. В нашем доме была коммунальная система: тринадцать
комнат и длинный коридор. Большую часть времени мы с ребятами, а нас было
шестеро, проводили в коридоре, который стал нашим спасением. Мамы уходили на
работу, а мы боялись оставаться в комнатах, поэтому, когда бомбили, мы садились
в угол и сидели, прижавшись друг к другу, и плакали. Самой старшей девочке было
6 лет.
Недалеко от нашего дома
на Киевской улице находились продуктовые Бадаевские склады. В сентябре 1941
года мы с ребятами были на улице и увидели, как они горели, вспыхнув во время
налета немецкой авиации. Мы побежали туда и увидели, как по Киевской улице
текла лавина сахара, он был очень горячий и темный. Люди стали собирать ложками
его вместе с землей. Я побежала домой, взяла бидон и тоже стала собирать, потом
еще долго мама мне делала сладкий чай, процеживая его через тряпочку.
Рядом с моим домом на
Заозерной улице находился хлебозавод, он и сейчас работает. Между моим домом и
хлебозаводом был небольшой переулок, куда завозили уголь, была целая гора угля.
Дело было зимой, мама послала меня за углем и попросила соседскую девочку,
чтобы она мне помогла. Девочку звали Кира, ей было 6 лет. Когда мы подошли к
куче угля, она предложила поиграть там в прятки, и я согласилась. Водила она, а
я побежала прятаться. На кучу угля не могла забраться, поэтому я решила ползти
по земле вдоль забора хлебозавода. Я проползла на коленях небольшое расстояние
и увидела камень в виде кирпича, я хотела его отодвинуть, но обожгла руку. Я
стала кричать подружке, она прибежала, схватила кирпич и тут же бросила. Это был
не кирпич, а буханка черного хлеба. Нести в руках было невозможно, так как он
был очень горячий, мы бросили его в ведро из-под угля и побежали домой. Так мы
в этот день были без угля, зато с хлебом. Мама меня не ругала, она разделила
эту буханку на всех, и нам всем досталось по большому куску. Этот день для нас
был большим праздником.
Но был у нас и такой
случай. Мы пошли с мамой в магазин за хлебом. Подошла наша очередь, мама
достала карточку и протянула продавцу, но продавщица не успела взять эту карточку
- ее выхватил подросток. Так мы остались без хлеба, но нам помогли наши соседи.
Как-то мы шли по
Обводному каналу, и вдруг, откуда ни возьмись, появился немецкий самолет. Он
летел очень низко и стал нас обстреливать с правой стороны, я заплакала, тогда
мама взяла меня на руки. С одной стороны был Обводный канал, а с другой, через
дорогу, были дома, и люди кричали маме, чтобы она бежала к ним, но она шла
вперед. Самолет стал разворачивать и обстреливать нас с левой стороны. Было
такое впечатление, что он с нами играл, но не попадал в нас. Когда он повернул
в третий раз, из дома выбежал военный, взял меня на руки, и только тогда мы
побежали, благодаря этому военному мы остались живы.
Мамы уходили на работу, а
мы с ребятами все время находились вместе, до тех пор, пока у нас не случилась
беда: пропал наш друг - мальчик шести лет. И мамы стали нас запирать в пустых
квартирах. Для меня спасением была кухня, так как в комнату я боялась заходить.
Мама уходила рано и приходила поздно, а я плакала и засыпала, положив голову на
стол. Были случаи, когда мама не приходила домой. Работала она на заводе № 987,
напротив Кировского завода, награждена медалью «За оборону Ленинграда».
…В 1945 году мне
исполнилось 9 лет, и я пошла в первый класс школы № 374, которая и сейчас
находится на Киевской улице. По окончании 7 класса я пошла работать, так как
мама очень болела. Отработала на швейном комбинате «Волна» 38 лет: прошла все
операции и закончила вышивкой на восьмиголовочном автомате.
Будучи на пенсии, активно
участвую во всех мероприятиях Пудомягского поселения. Более 12 лет пою в
ансамбле «Любимая песня», участвовали в праздничных мероприятиях Гатчинского
района, Пушкинском празднике. В 2010 году была участницей конкурса
«Супер-бабушка», лидировала в номинации «Супер-бабушка - фантазер».
Каждый год ходим с
председателем Совета ветеранов в школу, чтобы поздравить наших первоклассников
с началом учебного года, проводим беседы со школьниками в день снятия блокады
Ленинграда. Постоянно встречаюсь и общаюсь с ветеранами поселения, не забывала
своих подруг, которые были старше меня, часто бывала у них, поддерживала их в
трудных ситуациях.
В свободное время вышиваю
картины бисером, крестиком, занимаюсь алмазной вышивкой. 8 марта 2017 года была
организована выставка моих картин в Пудомягской библиотеке, было выставлено 24
из 35 картин, остальные подарила знакомым, друзьям. Приятно услышать
восхищенные отзывы о моих картинах.