Кошелёк-кошелёк… Какой кошелёк?

27-го апреля в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 28-летнего Ивана
Е., который приехал утром в Гатчину на маршрутке № 18. При выходе из автобуса
он обнаружил пропажу кошелька, в котором были деньги – полторы тысячи рублей и банковские
карты. Часа через два ему стали поступать смс о списании денежных средств.
Общая сумма составила, без малого, шесть тысяч рублей.
Следователем
следственного управления было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158
УК РФ: кража в значительном размере.
4-го мая в результате
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали вора
возле здания УМВД – на Красной, 5. 47-летний житель Мызы-Ивановки Михаил С., не
работающий, судимый полностью изобличен в краже кошелька и денег с карты. В
качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.