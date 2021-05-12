Кошелёк-кошелёк… Какой кошелёк?

27-го апреля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 28-летнего Ивана Е., который приехал утром в Гатчину на маршрутке № 18. При выходе из автобуса он обнаружил пропажу кошелька, в котором были деньги – полторы тысячи рублей и банковские карты. Часа через два ему стали поступать смс о списании денежных средств. Общая сумма составила, без малого, шесть тысяч рублей.

Следователем следственного управления было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ: кража в значительном размере.

4-го мая в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали вора возле здания УМВД – на Красной, 5. 47-летний житель Мызы-Ивановки Михаил С., не работающий, судимый полностью изобличен в краже кошелька и денег с карты. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.