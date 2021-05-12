В Гатчине состоялась победная эстафета

Старт эстафете ровно в
полдень дал ее бессменный главный судья и участник самой первой
легкоатлетической эстафеты Вениамин Васильевич Соловьев. В эстафете приняли
участие 19 команд в трех группах: школы, ВУЗ и ССУЗ, спортивные клубы. По
обновленному (из-за ремонта улицы Соборной) маршруту пробежали 304 участника.
Лидеры сменялись на
протяжении всех четырех беговых кругов, что добавляло интереса спортивной части
эстафеты. В этом году абсолютным победителем стала команда Гатчинского лицея №
3 им. А.И. Перегудова, финишировавшая на две секунды раньше команды «Гатчинских
пробежек».
Среди школ города Гатчины
в тройку призеров, наряду с лицеем № 3, вошли Гатчинская гимназия им. К.Д.
Ушинского и Гатчинская школа № 2.
Среди средних
специальных, профессионально-технических, высших учебных заведений Гатчины
лучшими стали представители Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д.
Ушинского, на втором месте – команда ГИЭФПТ.
Первое место среди
спортивных клубов и сборных команд заняли представители общественного
спортивного движения «Гатчинские пробежки», на втором месте – клуб «Феникс», на
третьем месте – команда RUN TV.
По традиции в эстафете
были определены два призовых этапа: 1-й мужской и 16-й женский. Определение
сильнейших на них проходит в двух категориях: абсолютный зачет и среди учащихся
школ.
Победителями призовых
этапов стали в абсолютном зачете Никита Андреев и Ангелина Ячменева (оба -
«Гатчинские пробежки»), среди школьников - Иван Волосков и Елизавета Бибикова
(гимназия им. К.Д. Ушинского).
Новой традицией при
проведении эстафеты стало возложение цветов участниками эстафеты к памятнику
защитникам и освободителям Гатчины, который был открыт 9 мая 1995 года, в год
50-летия Победы. Траурно-торжественный митинг провели сотрудники и волонтеры
Гатчинского Дворца молодежи, в завершение возложения Михаил Ловягин исполнил
песню «Письмо отца».
Судейство эстафеты
осуществлялось силами кафедры физического воспитания Гатчинского
педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского и отделением легкой атлетики
Гатчинской ДЮСШ № 1.
Фото Mikka и Albina
Hallakas