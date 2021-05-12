В Гатчине состоялась победная эстафета

Старт эстафете ровно в полдень дал ее бессменный главный судья и участник самой первой легкоатлетической эстафеты Вениамин Васильевич Соловьев. В эстафете приняли участие 19 команд в трех группах: школы, ВУЗ и ССУЗ, спортивные клубы. По обновленному (из-за ремонта улицы Соборной) маршруту пробежали 304 участника.

Лидеры сменялись на протяжении всех четырех беговых кругов, что добавляло интереса спортивной части эстафеты. В этом году абсолютным победителем стала команда Гатчинского лицея № 3 им. А.И. Перегудова, финишировавшая на две секунды раньше команды «Гатчинских пробежек».

Среди школ города Гатчины в тройку призеров, наряду с лицеем № 3, вошли Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского и Гатчинская школа № 2.

Среди средних специальных, профессионально-технических, высших учебных заведений Гатчины лучшими стали представители Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского, на втором месте – команда ГИЭФПТ.

Первое место среди спортивных клубов и сборных команд заняли представители общественного спортивного движения «Гатчинские пробежки», на втором месте – клуб «Феникс», на третьем месте – команда RUN TV.

По традиции в эстафете были определены два призовых этапа: 1-й мужской и 16-й женский. Определение сильнейших на них проходит в двух категориях: абсолютный зачет и среди учащихся школ.

Победителями призовых этапов стали в абсолютном зачете Никита Андреев и Ангелина Ячменева (оба - «Гатчинские пробежки»), среди школьников - Иван Волосков и Елизавета Бибикова (гимназия им. К.Д. Ушинского).

Новой традицией при проведении эстафеты стало возложение цветов участниками эстафеты к памятнику защитникам и освободителям Гатчины, который был открыт 9 мая 1995 года, в год 50-летия Победы. Траурно-торжественный митинг провели сотрудники и волонтеры Гатчинского Дворца молодежи, в завершение возложения Михаил Ловягин исполнил песню «Письмо отца».

Судейство эстафеты осуществлялось силами кафедры физического воспитания Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского и отделением легкой атлетики Гатчинской ДЮСШ № 1.

Фото Mikka и Albina Hallakas