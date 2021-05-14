Диалог с властью

- Жительница деревни Алапурская Гатчинского района просит организовать освещение от дороги Стрельна — Кипень — Гатчина до деревень Алапурская и Юля-Пурская.
Отвечает администрация Гатчинского района Ленинградской области:
- Указанный в обращении населенный пункт будет включен в адресную программу по устройству наружного освещения на 2021 году. В настоящее время ведется работа по подготовке необходимой документации для проведения аукциона в электронной форме. Ориентировочный срок выполнения работ по строительству линии наружного освещения III квартал 2021 года.
- Жители
города Сланцы Ленинградской области просят закрыть рюмочную на ул. Кирова в д.
22.
Отвечает
администрация Сланцевского района Ленинградской области и комитет
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области:
- Учитывая жалобы жителей, администрация
Сланцевского района неоднократно рекомендовала предпринимателю ограничить
работу кафе в ночное время до 23.00. Также было направлено обращение в ОМВД
России по Сланцевскому району для принятия мер по обеспечению общественного
порядка на территории, прилегающей к кафе.
Кроме того, по поручению губернатора
Ленинградской области, комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности
был подготовлен проект изменений в областной закон, которым предложено ввести
ограничение по времени продажи алкоголя (до 23.00) в точках общественного
питания, имеющих лицензию на продажу алкоголя, расположенных в многоквартирных
домах. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования в органах
исполнительной власти Ленинградской области.
- Жители
просят вычистить скважину в деревне Безово Волховского района Ленинградской
области у дома №7, наладить питьевое водоснабжение.
Отвечает
администрация Волховского района Ленинградской области:
- Администрация Усадищенского поселения
Волховского района Ленинградской области поставила на учет артезианскую
скважину у дома № 7 в деревне Безово и зарегистрировала право муниципальной
собственности на объект. Сейчас готовятся документы для передачи артезианской
скважины в собственность Ленинградской области. После этого артезианская
скважина поступит в хозведение ГУП «Леноблводоканал», и ее будут содержать в
надлежащем состоянии. Также 17 марта специалисты ГУП «Леноблводоканал»
прочистили и промыли колодец в Безово.
Когда отремонтируют крышу в деревне Гостилицы на ул. Комсомольской, д. 8?
Отвечает
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области:
- По данным Фонда капремонта, в 2020 году
был заключен договор на капремонт крыши и фасада в данном доме. Подрядчик
приостановил ремонт крыши из-за просадки и разрушения плит покрытия
кровли. ООО «ЭОЭП» провело строительно-техническую экспертизу
кровли, ее износ составил 80%.
Администрации Гостилицкого поселения
Гатчинского района Ленинградской области рекомендовано направить обращение
по предоставлению средств из резервного фонда Правительства Ленинградской
области для восстановления плит покрытия кровли в многоквартирном доме. После
ремонта или замены плит покрытия кровли фондом капремонта строительно-монтажные
работы по замене наплавляемого покрытия кровли с утеплением будут выполнены.