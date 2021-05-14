Диалог с властью

- Жительница деревни Алапурская Гатчинского района просит организовать освещение от дороги Стрельна — Кипень — Гатчина до деревень Алапурская и Юля-Пурская.

Отвечает администрация Гатчинского района Ленинградской области:

- Указанный в обращении населенный пункт будет включен в адресную программу по устройству наружного освещения на 2021 году. В настоящее время ведется работа по подготовке необходимой документации для проведения аукциона в электронной форме. Ориентировочный срок выполнения работ по строительству линии наружного освещения III квартал 2021 года.





- Жители города Сланцы Ленинградской области просят закрыть рюмочную на ул. Кирова в д. 22.

Отвечает администрация Сланцевского района Ленинградской области и комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области:

- Учитывая жалобы жителей, администрация Сланцевского района неоднократно рекомендовала предпринимателю ограничить работу кафе в ночное время до 23.00. Также было направлено обращение в ОМВД России по Сланцевскому району для принятия мер по обеспечению общественного порядка на территории, прилегающей к кафе.

Кроме того, по поручению губернатора Ленинградской области, комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности был подготовлен проект изменений в областной закон, которым предложено ввести ограничение по времени продажи алкоголя (до 23.00) в точках общественного питания, имеющих лицензию на продажу алкоголя, расположенных в многоквартирных домах. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования в органах исполнительной власти Ленинградской области.

- Жители просят вычистить скважину в деревне Безово Волховского района Ленинградской области у дома №7, наладить питьевое водоснабжение.

Отвечает администрация Волховского района Ленинградской области:

- Администрация Усадищенского поселения Волховского района Ленинградской области поставила на учет артезианскую скважину у дома № 7 в деревне Безово и зарегистрировала право муниципальной собственности на объект. Сейчас готовятся документы для передачи артезианской скважины в собственность Ленинградской области. После этого артезианская скважина поступит в хозведение ГУП «Леноблводоканал», и ее будут содержать в надлежащем состоянии. Также 17 марта специалисты ГУП «Леноблводоканал» прочистили и промыли колодец в Безово.

Когда отремонтируют крышу в деревне Гостилицы на ул. Комсомольской, д. 8?

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области:

- По данным Фонда капремонта, в 2020 году был заключен договор на капремонт крыши и фасада в данном доме. Подрядчик приостановил ремонт крыши из-за просадки и разрушения плит покрытия кровли. ООО «ЭОЭП» провело строительно-техническую экспертизу кровли, ее износ составил 80%.

Администрации Гостилицкого поселения Гатчинского района Ленинградской области рекомендовано направить обращение по предоставлению средств из резервного фонда Правительства Ленинградской области для восстановления плит покрытия кровли в многоквартирном доме. После ремонта или замены плит покрытия кровли фондом капремонта строительно-монтажные работы по замене наплавляемого покрытия кровли с утеплением будут выполнены.