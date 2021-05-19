Прогулки по Гатчине с Еленой Куракиной

Елена Куракина - участник персональных и коллективных выставок, проходивших в разных городах России и за границей. Её картины хранятся не только в частных коллекциях, но и в международных фондах и в музеях. Свою новую выставку художница посвятила своим родственникам и памятным датам - 76-й годовщине Великой Победы и 225-летию Гатчины.

Елена Куракина родилась в Ленинграде и всю жизнь живёт в этом городе. Закончила архитектурный факультет Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного Университета (СПбГАСУ). Параллельно посещала рисовальные классы академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.

Основная деятельность Елены — журналистика и фотография. Но не менее важную роль в её творчестве играет художественное творчество. Многочисленные путешествия художница старается совмещать с пленэрными зарисовками, уделяя особенно много внимания пейзажам.

- В прошлом году мне, конечно, пришлось серьезно ограничить свою деятельность, - говорит Елена Куракина. - Но, тем не менее, я приняла участие в нескольких крупных международных проектах и выставках. Среди них — творческий проект «200 портретов Невского». Суть его заключалась в том, что двести художников вышли на Невский проспект, чтобы запечатлеть его каждый со своей точки. Затем все законченные работы были выставлены в галерее «Экспофорума» в определённом порядке, представляя собой художественное воплощение Невского проспекта, по которому можно было бы прогуляться.

В своём творчестве Елена Куракина с удовольствием экспериментирует с разными стилями и художественными техниками.

- Первой была, конечно, акварель, так как я училась в художественной школе, - говорит она. - Уже в институте я осваивала графику, и очень успешно, так как у нас были замечательные учителя. Гораздо позже я самостоятельно освоила масло и акрил. В работе с акрилом использую смешанные техники, добавляя текстурную пасту для придания картине большего объёма.

Работы Елены Куракиной выглядят действительно очень объёмно, впечатляя глубиной изображения и, одновременно, необыкновенной тонкостью и внутренним светом. На выставке в библиотеке им. А.И. Куприна представлены почти шестьдесят живописных, графических и акварельных работ художницы. Большинство из них — гатчинские пейзажи. Что же связывает петербургскую художницу с Гатчиной?

- Гатчина — одно из мест, которые мне близки, - говорит Елена Куракина. - Здесь жили мои близкие родственники, в том числе – бабушка и дедушка, у которых я часто бывала. В течение долгих лет моя бабушка Надежда Николаевна Посохова была учителем начальных классов в гатчинской школе, так что, возможно, её помнят старожилы. А дедушка, Иван Пантелеевич Посохов, 9 мая надевал парадную одежду с наградами. Для него, как для участника Великой Отечественной войны, День Победы всегда был особенным. На майские праздники мы в обязательном порядке собирались у них в квартире (кстати, она находится совсем рядом с библиотекой им. Куприна), так как у бабушки 1 мая был день рождения.

- Мне нравится наблюдать, как меняется Гатчина, мне это интересно. - говорит Елена. - Когда я приезжаю сюда, я пытаюсь вспомнить какие-то уголки, где я бывала в детстве. Большим открытием для меня стал Гатчинский парк, когда я сюда приехала после долгого отсутствия.

Выставка Елены Куракиной «Прогулка по Гатчине и окрестностям» в библиотеке им. А.И. Куприна продлится до конца мая.