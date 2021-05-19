Прогулки по Гатчине с Еленой Куракиной

Елена
Куракина - участник персональных и коллективных выставок, проходивших в разных
городах России и за границей. Её картины хранятся не только в частных
коллекциях, но и в международных фондах и в музеях. Свою новую выставку
художница посвятила своим родственникам и памятным датам - 76-й годовщине
Великой Победы и 225-летию Гатчины.
Елена
Куракина родилась в Ленинграде и всю жизнь живёт в этом городе. Закончила
архитектурный факультет Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного Университета (СПбГАСУ). Параллельно посещала
рисовальные классы академического института живописи, скульптуры и архитектуры
имени И.Е. Репина.
Основная
деятельность Елены — журналистика и фотография. Но не менее важную роль в её
творчестве играет художественное творчество. Многочисленные путешествия
художница старается совмещать с пленэрными зарисовками, уделяя особенно много
внимания пейзажам.
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В прошлом году мне, конечно, пришлось серьезно ограничить свою деятельность, -
говорит Елена Куракина. - Но, тем не менее, я приняла участие в нескольких
крупных международных проектах и выставках. Среди них — творческий проект «200
портретов Невского». Суть его заключалась в том, что двести художников вышли на
Невский проспект, чтобы запечатлеть его каждый со своей точки. Затем все
законченные работы были выставлены в галерее «Экспофорума» в определённом
порядке, представляя собой художественное воплощение Невского проспекта, по
которому можно было бы прогуляться.
В
своём творчестве Елена Куракина с удовольствием экспериментирует с разными
стилями и художественными техниками.
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Первой была, конечно, акварель, так как я училась в художественной школе, -
говорит она. - Уже в институте я осваивала графику, и очень успешно, так как у
нас были замечательные учителя. Гораздо позже я самостоятельно освоила масло и
акрил. В работе с акрилом использую смешанные техники, добавляя текстурную
пасту для придания картине большего объёма.
Работы
Елены Куракиной выглядят действительно очень объёмно, впечатляя глубиной
изображения и, одновременно, необыкновенной тонкостью и внутренним светом. На
выставке в библиотеке им. А.И. Куприна представлены почти шестьдесят
живописных, графических и акварельных работ художницы. Большинство из
них — гатчинские пейзажи. Что же связывает петербургскую художницу с Гатчиной?
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Гатчина — одно из мест, которые мне близки, - говорит Елена Куракина. - Здесь
жили мои близкие родственники, в том числе – бабушка и дедушка, у которых я
часто бывала. В течение долгих лет моя бабушка Надежда Николаевна Посохова была
учителем начальных классов в гатчинской школе, так что, возможно, её помнят
старожилы. А дедушка, Иван Пантелеевич Посохов, 9 мая надевал парадную одежду с
наградами. Для него, как для участника Великой Отечественной войны, День Победы
всегда был особенным. На майские праздники мы в обязательном порядке собирались
у них в квартире (кстати, она находится совсем рядом с библиотекой им.
Куприна), так как у бабушки 1 мая был день рождения.
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Мне нравится наблюдать, как меняется Гатчина, мне это интересно. - говорит Елена.
- Когда я приезжаю сюда, я пытаюсь вспомнить какие-то уголки, где я бывала в
детстве. Большим открытием для меня стал Гатчинский парк, когда я сюда приехала
после долгого отсутствия.
Выставка
Елены Куракиной «Прогулка по Гатчине и окрестностям» в библиотеке им. А.И.
Куприна продлится до конца мая.