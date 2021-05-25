Посетителю бильярдной проломили голову

В ночь на 22-е мая в Гатчинскую больницу самостоятельно
обратился 22-летний житель Гатчины с диагнозом: открытая черепно-мозговая
травма, ушиб головного мозга, открытый компрессионный перелом височной кости,
пневмоцефалия, токсическое действие неустановленного вещества. В состоянии
средней тяжести пациента поместили в реанимацию.
Пострадавший рассказал об обстоятельствах получения
травмы. В помещении бильярдной на Хохловом поле кто-то ударил его по голове
неустановленным предметом.
По факту причинения тяжкого вреда здоровью было
возбуждено уголовное дело. По горячим следам в тот же день сотрудники
уголовного розыска задержали за совершение данного преступления на улице
Хохлова у жилого комплекса «Орлова роща» 39-летнего жителя Павловска Юрия М.,
не работающего. Гражданин М. полностью изобличен в содеянном. Он сознался и
раскаялся. Ранее к уголовной ответственности фигурант не привлекался, имеет
троих детей. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.