Посетителю бильярдной проломили голову

Посетителю бильярдной проломили голову

В Гатчине многодетный отец так ударил по голове молодого человека, что отправил его в реанимацию. Пострадавший – в больнице, виновник – под следствием.

Рубрики : Криминал     25 May 2021

В ночь на 22-е мая в Гатчинскую больницу самостоятельно обратился 22-летний житель Гатчины с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, открытый компрессионный перелом височной кости, пневмоцефалия, токсическое действие неустановленного вещества. В состоянии средней тяжести пациента поместили в реанимацию.

Пострадавший рассказал об обстоятельствах получения травмы. В помещении бильярдной на Хохловом поле кто-то ударил его по голове неустановленным предметом.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. По горячим следам в тот же день сотрудники уголовного розыска задержали за совершение данного преступления на улице Хохлова у жилого комплекса «Орлова роща» 39-летнего жителя Павловска Юрия М., не работающего. Гражданин М. полностью изобличен в содеянном. Он сознался и раскаялся. Ранее к уголовной ответственности фигурант не привлекался, имеет троих детей. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

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