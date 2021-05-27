Фестиваль футбола среди команд девочек и смешанных команд

Фестиваль футбола среди команд девочек и смешанных команд

C 18 по 23 мая в Санкт-Петербурге в Академии ФК «Зенит» прошли отборочные соревнования на финальный этап Первенства России. Сборная Ленинградской области завоевала «серебро» Северо-Западного округа по футболу среди юниорок до 19 лет, среди девушек до 17 лет и среди девочек до 15 лет.

Рубрики : Спорт     27 May 2021

Во всех трех возрастных категориях принимали участие представители Гатчинского района. Среди девушек U-19 это Екатерина Леонова (капитан), Ангелина Маркина (номинация «Лучший игрок»), Карина Маркина, Владислава Грищенко, София Хангану, Дарья Крашенинникова, Юлия Зорина (все – СШОР «Ника», тренер – Александр Федоров), Полина Смирнова, Ангелина Колобкова, Елизавета Голованова (все – Районная ДЮСШ «Пудость», тренеры – Владимир Дебелый, Галина Дебелая). Среди девушек U-17 отличились Карина Маркина, Варвара Ананьева, Юлия Зорина (все СШОР «НИКА», тренер – Александр Федоров), среди девочек U-15 – Ирина Бабенышева (СШОР «Ника»).

В церемонии награждения приняли участие директор Академии ФК «Зенит», заслуженный тренер России Анатолий Давыдов, заместитель генерального директора ФК «Зенит» Максим Погорелов, главный тренер ЖФК «Зенит», тренер женской молодежной сборной России, мастер спорта России Ольга Порядина, голкипер национальной сборной России и ЖФК «Зенит», мастер спорта международного класса Юлия Гриченко.

Напомним, что команды допускались к соревнованиям без вступительного взноса, а приезжие команды обеспечивались комплектами футбольной формы, мячами, а также инвентарем, необходимым для тренировочного процесса.

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