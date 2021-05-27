Поисковики Выборгского района начали раскопки под Приморском

Лагерь одной из поисковых
экспедиций разбит в районе Александровского озера в Приморском поселении. Здесь
с 24 апреля под руководством отряда «Советский патриот» работает несколько
поисковых групп. Приезжают и временные волонтёры. В феврале 1940 года в районе
высоты 34,8 произошел массированный прорыв линии Маннергейма войсками 70-й
стрелковой дивизии. Здесь же в политой кровью земле и поныне находятся останки
бойцов Красной Армии, погибших, выполняя приказ. Одна из задач сегодняшней
экспедиции – привести в порядок и документально оформить обнаруженное воинское
захоронение, в котором числится около 200 бойцов и командиров.
Для поисковиков эта
работа – призвание и движение души. Каждый добытый в земле патрон, зажигалка,
ложка, фляга – как частичка того времени, как память о поколении, отдавшем за
родину жизнь. Мария Габец, курсант инженерно-технического факультета
университета МЧС, занимается поисковой работой уже три года. Рассказывает, что
каждый день раскопок приносит раритетные находки. Некоторые артефакты настолько
редки, что с трудом определяются даже видавшими виды знатоками истории. И всё
же самым волнующим моментом становится обнаружение погибших в бою, а наибольшую
радость приносит установление их имен.
Искатели военных судеб – реставраторы ожесточенных сражений за каждый клочок земли продолжают свою работу в лесах, болотах и осыпавшихся блиндажах, поддерживая незримую связь с событиями давно минувших лет.