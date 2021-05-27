Поисковики Выборгского района начали раскопки под Приморском

Отшумели майские праздники, отгремели салюты Дня Победы, отмаршировали колонны военнослужащих, отзвучали песни о войне, но энтузиасты, для которых война – это особая тема, только начинают свои летние вахты. Созвучно известному изречению поисковики не признают окончания войны и ищут того самого «последнего солдата», чтобы перезахоронить его и его товарищей по оружию.

Рубрики : Общество     27 May 2021

Лагерь одной из поисковых экспедиций разбит в районе Александровского озера в Приморском поселении. Здесь с 24 апреля под руководством отряда «Советский патриот» работает несколько поисковых групп. Приезжают и временные волонтёры. В феврале 1940 года в районе высоты 34,8 произошел массированный прорыв линии Маннергейма войсками 70-й стрелковой дивизии. Здесь же в политой кровью земле и поныне находятся останки бойцов Красной Армии, погибших, выполняя приказ. Одна из задач сегодняшней экспедиции – привести в порядок и документально оформить обнаруженное воинское захоронение, в котором числится около 200 бойцов и командиров.

Для поисковиков эта работа – призвание и движение души. Каждый добытый в земле патрон, зажигалка, ложка, фляга – как частичка того времени, как память о поколении, отдавшем за родину жизнь. Мария Габец, курсант инженерно-технического факультета университета МЧС, занимается поисковой работой уже три года. Рассказывает, что каждый день раскопок приносит раритетные находки. Некоторые артефакты настолько редки, что с трудом определяются даже видавшими виды знатоками истории. И всё же самым волнующим моментом становится обнаружение погибших в бою, а наибольшую радость приносит установление их имен.
Искатели военных судеб – реставраторы ожесточенных сражений за каждый клочок земли продолжают свою работу в лесах, болотах и осыпавшихся блиндажах, поддерживая незримую связь с событиями давно минувших лет.


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