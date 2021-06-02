Пьяный грабёж на тысячу рублей

27-го мая, около восьми вечера, в магазин «Татьяна» на проспекте 25-го Октября зашел сильно нетрезвый гражданин. Он вел себя агрессивно – разбрасывал товар, ломал защитный экран прикассовой зоны, достал нож и размахивал им. Потом нож убрал и стал высказывать угрозы в адрес продавщицы. Пьяный требовал отдать ему 1000 рублей. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, продавщица достала купюру из кассового аппарата и отдала ее нападавшему. Взяв деньги, грабитель покинул торговый зал.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.