В День эколога Уполномоченный примет сигналы о незаконных свалках

Горячая линия приурочена ко Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога в Российской Федерации.

Если вы владеете информацией о нахождении на территории Ленинградской области несанкционированных свалок, о фактах незаконного сброса отходов, в том числе и опасных, или других нарушениях, а также о бездействии органов власти в части устранения стихийных свалок, можете сообщить об этом по номеру 8 (812) 916-50-63.

Все поступившие сообщения будут переданы в органы исполнительной власти и местного самоуправления для оперативного реагирования по устранению нарушений права граждан на благоприятные условия проживания.