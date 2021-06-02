В День эколога Уполномоченный примет сигналы о незаконных свалках

В День эколога Уполномоченный примет сигналы о незаконных свалках

11 июня с 10.00 до 15.00 Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области проведет горячую линию по вопросам стихийных свалок в регионе.

Рубрики : Экология     02 Jun 2021

Горячая линия приурочена ко Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога в Российской Федерации.

Если вы владеете информацией о нахождении на территории Ленинградской области несанкционированных свалок, о фактах незаконного сброса отходов, в том числе и опасных, или других нарушениях, а также о бездействии органов власти в части устранения стихийных свалок, можете сообщить об этом по номеру 8 (812) 916-50-63.

Все поступившие сообщения будут переданы в органы исполнительной власти и местного самоуправления для оперативного реагирования по устранению нарушений права граждан на благоприятные условия проживания.

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