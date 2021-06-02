В День эколога Уполномоченный примет сигналы о незаконных свалках

Горячая
линия приурочена ко Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога в Российской
Федерации.
Если
вы владеете информацией о нахождении на территории Ленинградской области
несанкционированных свалок, о фактах незаконного сброса отходов, в том числе и
опасных, или других нарушениях, а также о бездействии органов власти в части
устранения стихийных свалок, можете сообщить об этом по номеру 8 (812)
916-50-63.
Все
поступившие сообщения будут переданы в органы исполнительной власти и местного
самоуправления для оперативного реагирования по устранению нарушений права
граждан на благоприятные условия проживания.