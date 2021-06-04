Новый детский сад в Верево – работы идут по графику

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест проходит по улице Кутышева на средства субсидии из областного бюджета по государственной программе «Современное образование Ленинградской области» и бюджета Гатчинского района. Общая стоимость контракта составляет 296 038 тысяч рублей. Подрядчиком выступает компания «Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление».

На сегодняшний день уже практически построена «коробка» здания, выполнено остекление, установлены лестничные марши, выходы на кровлю, парапеты, продолжается монтаж инженерных сетей. Срок окончания работ намечен на конец 2022 года. Но, по просьбе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, планируется завершить его раньше - чтобы уже в сентябре 2022 года маленькие жители деревни малое Верево смогли пойти в новый детский сад.

- Работы ведутся в соответствии с графиком, и у нас есть полная уверенность в том, что мы успеем открыть детский сад в данные сроки, - отметила Людмила Нещадим.

Также глава районной администрации осмотрела земельный участок, на котором планируется строительство нового корпуса для Веревской школы.



