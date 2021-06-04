Подход к платформе будет благоустроен

Сегодня он представляет собой обычную протоптанную тропинку. Жители населенных пунктов Горки, Романовка, Малое Верево просят благоустроить ее.

- К нам обращаются с этим вопросом с завидным постоянством. Здесь действительно необходимо обустроить нормальный проход от железнодорожной платформы к автомобильной дороге. Тем более, что рядом развивается промышленная зона, - сказала Людмила Нещадим.

Данный вопрос будет вынесен на межведомственное рабочее совещание с участием представителей компании «РЖД», комитета по дорожному хозяйству и комитета по транспорту Ленинградской области, которое состоится в ближайшее время.

Фото автора