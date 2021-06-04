Подход к платформе будет благоустроен

Подход к платформе будет благоустроен

По просьбе жителей близлежащих деревень глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим осмотрела подход к железнодорожной платформе «Старое Мозино».

Рубрики : Общество     04 Jun 2021

Сегодня он представляет собой обычную протоптанную тропинку. Жители населенных пунктов Горки, Романовка, Малое Верево просят благоустроить ее.

- К нам обращаются с этим вопросом с завидным постоянством. Здесь действительно необходимо обустроить нормальный проход от железнодорожной платформы к автомобильной дороге. Тем более, что рядом развивается промышленная зона, - сказала Людмила Нещадим.

Данный вопрос будет вынесен на межведомственное рабочее совещание с участием представителей компании «РЖД», комитета по дорожному хозяйству и комитета по транспорту Ленинградской области, которое состоится в ближайшее время.

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