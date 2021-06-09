Душевное тепло социальных работников

Светлана Ивановна Гончарова работает в Медико-социальном центре «Родительский дом» Гатчинского района. Она окончила Гатчинское педагогическое училище, работала в школе, детском саду, долгое время жила за границей. Вернувшись в Гатчину, трудоустроилась социальным работником, а через несколько месяцев возглавила отделение социальной помощи на дому, которым руководила более 14 лет. Сегодня Светлана Ивановна вновь трудится социальным работником, а ее общий стаж в системе социальной помощи населению составляет 27 лет.

Под патронажем Светланы Ивановны находится 13 подопечных: пожилые, инвалиды, одинокие граждане. Для каждого составлена индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ), в которой прописаны те услуги, в которых нуждается каждый из них.

По закону социальный работник в рамках ИППСУ должен навещать своих подопечных дважды в неделю, но, как говорит Светлана Ивановна, двух дней многим недостаточно, и она бывает у них чаще, в том числе и в выходные.

- Им не хватает общения. Дети зачастую живут далеко. Каждый визит длится дольше положенного времени. Они же хотят поговорить, рассказать о своих проблемах и заботах. Мы разговариваем обо всем: политике, новостях, погоде, соседях, - рассказывает Светлана Ивановна.

- Большинство социальных работников Медико-социального центра по обслуживанию на дому работают в данной сфере уже более 20 лет. Здесь нет случайных людей, - говорит Светлана Ивановна. К счастью, руководство Центра ценит своих сотрудников: это отражается и на заработной плате, и премиях.

Несколько лет назад супруг Светланы Гончаровой, Сергей, также стал социальным работником. Сначала не мог привыкнуть к своей новой должности, а теперь подопечные каждый раз ждут его с нетерпением. Помимо официальных обязанностей он помогает по хозяйству, делает мелкий ремонт, не отказывает ни в какой просьбе.

- Сергей признался, что стал чаще задумываться о старости и своем здоровье. Когда каждый день видишь одиноких людей, остро нуждающихся в помощи, начинаешь переосмысливать свою жизнь и делать определенные выводы, - говорит Светлана Ивановна.

На двоих у них – почти 30 подопечных, проживающих в поселке Сиверский, деревнях Белогорка, Старосиверская, Маргусы. Все домашние разговоры – только о них, работу не оставить за порогом. Зато супруги могут подменять друг друга.

Во время пандемии социальные работники продолжали трудиться. Для этого им оформили соответствующие удостоверения и справки, выдали индивидуальные средства защиты: маски и перчатки. Подопечные Центра не боялись пускать к себе социальных работников: для них был важнее визит помощника, чем страх заболеть.

- Когда кто-то из них болел, мы только приносили продукты и оставляли под дверью. Тяжело болели те, у кого слабое здоровье, - рассказывает Светлана Ивановна.

По ее словам, смерть любого подопечного переживается тяжело. За годы работы они становятся почти родственниками, поэтому без слез и тоски не обойтись.

Социальные работники постоянно повышают свою квалификацию и развивают компетенции, чтобы быть специалистом буквально во всех жизненно важных отраслях. В приоритете при устройстве на работу – наличие педагогического, юридического или медицинского образования. Социальные работники проходят курсы МЧС по оказанию первой помощи на дому, медико-социальные, компьютерные курсы и многие другие.

Помимо прочих Светлана Ивановна окончила обучающий курс в международном институте «Женщина и управление», проходила стажировку в Швеции, где изучала опыт работы социальных центров помощи населению. Несколько лет назад получила звание «Лучшего социального работника Ленинградской области», награждена грамотами Законодательного собрания Ленинградской области и председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина.

- Быть социальным работником сможет далеко не каждый. Нужен очень сильный позитивный настрой. Наши подопечные, конечно же, нам благодарны. Хотя бывает всякое. Они – люди пожилые, со своими прихотями. Поэтому, бывает, что ссоримся, но потом обязательно миримся – всё, как в обычной семье. У большинства людей – по одной семье, а у меня и мужа – их целых 30. Я люблю свою работу, мне нравится помогать людям и чувствовать себя нужной, - говорит Светлана Ивановна.

Фото из личного архива Светланы Гончаровой

Социальное обслуживание на дому

В соответствии с Федеральным законом № 442 от 28.12.2013 года «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» гражданин имеет право обратиться в орган социальной защиты населения с заявлением о признании нуждающимся в социальном обслуживании на дому.

Социальные услуги оказываются поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области (реестр размещен на официальном сайте Комитета по социальной защите населения Ленинградской области в разделе «Деятельность»).

Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов принимается:

1) при личной явке – в Центре социальной защиты населения или в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах МФЦ;

2) без личной явки – почтовым отправлением в Центр социальной защиты населения, в электронной форме – через личный кабинет заявителя на портале Госуслуг.

Перечень документов для предоставления государственной услуги:

1) заявление о предоставлении государственной услуги;

2) согласие заявителя (представителя заявителя) на обработку персональных данных;

3) документы, удостоверяющие личность гражданина РФ, или документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (к бумажному комплекту документов приобщается копия документа);

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (к бумажному комплекту документов приобщается копия документа);

5) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (к бумажному комплекту документов приобщается копия документа).

После принятия документов специалисты гатчинского филиала Центра социальной защиты населения произведут выезд по месту проживания (нахождения) гражданина для составления акта обследования условий проживания гражданина. После обработки и анализа документов принимается решение о признании (отказе в признании) гражданина нуждающимся в социальном обслуживании на дому.

Для признания заявителя нуждающимся в предоставлении социального обслуживания и получении социально-бытовой услуги «обеспечение присмотра» в форме социального обслуживания на дому необходимо заключение медицинской организации о состоянии здоровья заявителя и о необходимости в обеспечении присмотра (срок действия справки составляет 6 месяцев с даты ее выдачи). Услуга «обеспечение присмотра» предусматривает кормление, оказание гигиенических услуг.

Объем предоставления услуги:

1) для одиноких (одиноко проживающих) граждан на период оформления документов для признания нуждающимся в предоставлении услуг в стационарной форме социального обслуживания (на срок до 3-х месяцев в год) - не более 248 услуг в месяц;

2) для граждан, проживающих в семье и имеющих родственников, которые не признаны нуждающимися в социальном обслуживании и не обладают возможностью обеспечения постоянного ухода и присмотра (на срок до 1 года) – не более 168 услуг в месяц, без предоставления других социальных услуг;

3) для граждан в составе одиноких (одиноко проживающих) семей, в случае если второй супруг является получателем социальных услуг на дому, без предоставления услуги «обеспечение присмотра» – не более 84 услуг в месяц (на срок до 1 года), без предоставления других социальных услуг;

4) для детей-инвалидов, проживающих в семье, где оба родителя (законных представителей) или единственный родитель (законный представитель), осуществляет трудовую или иную приносящую доход деятельность (срок действия ИППСУ до 1 года) – не более 168 часов в месяц;

5) для детей-инвалидов, проживающих в семье, где оба родителя (законных представителей) или единственный родитель (законный представитель), не осуществляют трудовую или иную приносящую доход деятельность (на срок до 3-х месяцев в год) – не более 32 часов в месяц;

6) для детей-инвалидов, проживающих в семье, где единственный родитель (законный представитель) является инвалидом (срок действия ИППСУ до 1 года) – не более 80 часов в месяц.





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