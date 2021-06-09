Журналисты «Гатчинской правды» - за чистые берега!

Выбор места – берег Борницкого карьера рядом с деревней Новое Хинколово – не случаен. Несмотря на то, что купание в этом водоеме запрещено, данная территория является излюбленным местом летнего отдыха жителей и гостей Гатчинского района.

- Наш коллектив социально ответственный и активный, - сказала главный редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралева, - Мы участвуем во всевозможных экологических акциях: «Чистые игры», «Крышечки доброты», «Раздельный сбор мусора», а в этом году решили провести субботник по уборке берега Борницкого карьера. В прошлому году, в период пандемии, Борницкий карьер вошел в топ мест отдыха в Ленинградской области. Сюда приезжали тысячи любителей пляжного отдыха, пикников и, к сожалению, не все из них увозили свой мусор.

Карьер каждый год притягивает большое количество любителей необычных фотосессий. Это место уже прозвали «гатчинским Марсом» из-за необычного рельефа, образованного в ходе разработки карьера. Конечно же, хотелось, чтобы эта природная жемчужина продолжала восхищать и удивлять, а не зарастала бутылками, пакетами и ржавым железом.

Коллектив редакции газеты «Гатчинская правда» вместе с детьми сотрудников собрал мусор, который оставляют отдыхающие у водоема. Результат существенный – несколько десятков мешков.

- Мы передаем эстафету нашим коллегам из других СМИ региона и призываем выйти на субботник к берегам местных водоемов. Тем более, что 2021 год объявлен губернатором Ленинградской области Годом чистой воды, - призвала Елена Суралева.





Фото Ольги Фирсовой