Журналисты «Гатчинской правды» - за чистые берега!

Выбор места – берег
Борницкого карьера рядом с деревней Новое Хинколово – не случаен. Несмотря на
то, что купание в этом водоеме запрещено, данная территория является
излюбленным местом летнего отдыха жителей и гостей Гатчинского района.
- Наш коллектив социально
ответственный и активный, - сказала главный редактор газеты «Гатчинская правда»
Елена Суралева, - Мы участвуем во всевозможных экологических акциях: «Чистые
игры», «Крышечки доброты», «Раздельный сбор мусора», а в этом году решили
провести субботник по уборке берега Борницкого карьера. В прошлому году, в
период пандемии, Борницкий карьер вошел в топ мест отдыха в Ленинградской
области. Сюда приезжали тысячи любителей пляжного отдыха, пикников и, к
сожалению, не все из них увозили свой мусор.
Карьер каждый год
притягивает большое количество любителей необычных фотосессий. Это место уже
прозвали «гатчинским Марсом» из-за необычного рельефа, образованного в ходе
разработки карьера. Конечно же, хотелось, чтобы эта природная жемчужина
продолжала восхищать и удивлять, а не зарастала бутылками, пакетами и ржавым
железом.
Коллектив редакции газеты
«Гатчинская правда» вместе с детьми сотрудников собрал мусор, который оставляют
отдыхающие у водоема. Результат существенный – несколько десятков мешков.
- Мы передаем эстафету
нашим коллегам из других СМИ региона и призываем выйти на субботник к берегам
местных водоемов. Тем более, что 2021 год объявлен губернатором Ленинградской
области Годом чистой воды, - призвала Елена Суралева.
Фото Ольги Фирсовой