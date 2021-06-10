На два притона меньше

…В полицию стали
поступать жалобы от жителей, что в квартире на улице Константинова, 9 днем и
ночью творится непотребство. Заходят и выходят посторонние мужчины, нарушается
общественное спокойствие.
Информация дошла до
Главка. В ходе проведения мероприятий по изобличению лиц, причастных к
организации занятий проституцией и содержанию притонов для этих целей, по двум
адресам – в Гатчине на улице Константинова и в Вайялово были обнаружены
притоны.
Отдел дознания УМВД
России по Гатчинскому району возбудил дело по части 1 статьи 241 УК РФ: деяния,
направленные на организацию занятия проституцией и содержание притонов для
этого. В гатчинской квартире и в доме в Вайялово провели неотложные обыски с
привлечением спец. сил, в ходе которых были задержаны девять «сотрудниц» и сам
организатор.
Во время обыска
двухкомнатной квартире на первом этаже в Гатчине находились четыре барышни и
женщина-администратор, которая принимала у клиентов деньги и оформляла заказы.
Эта квартира использовалась исключительно в качестве салона, а соседняя – для
отдыха и хранения личных вещей, перерывов на завтрак, обед и ужин. В доме в
Вайялово «работали» три дамы с администратором.
Среди задержанных девушек
есть местные – из Петербурга и гражданки Украины. Возрастной диапазон – от
1986-го до 1964 года рождения.
Организатор «бизнеса» –
39-летний житель Гатчинского района Вячеслав Б. привлечен к уголовной
ответственности. Ему предъявлено обвинение по статье 241 УК РФ. Фигурант сразу
дал признательные показания и сотрудничает со следствием, рассчитывая на
снисхождение. Он добропорядочный семьянин, несудимый, женатый отец двоих детей,
официально не трудоустроенный. Санкция статьи, по которой обвиняется гражданин
Б., предусматривает наказание от штрафа в 100 тысяч рублей – до лишения свободы
на срок до пяти лет.
В отношении девушек с
пониженной социальной ответственностью составлено семь административных
протоколов по статье 6.11 КоАП РФ – за занятие проституцией. Администраторам
вменяется статья 6.12 КоАП РФ – получение дохода от занятия проституцией
другими лицами. Все находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.