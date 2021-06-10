На два притона меньше

…В полицию стали поступать жалобы от жителей, что в квартире на улице Константинова, 9 днем и ночью творится непотребство. Заходят и выходят посторонние мужчины, нарушается общественное спокойствие.

Информация дошла до Главка. В ходе проведения мероприятий по изобличению лиц, причастных к организации занятий проституцией и содержанию притонов для этих целей, по двум адресам – в Гатчине на улице Константинова и в Вайялово были обнаружены притоны.

Отдел дознания УМВД России по Гатчинскому району возбудил дело по части 1 статьи 241 УК РФ: деяния, направленные на организацию занятия проституцией и содержание притонов для этого. В гатчинской квартире и в доме в Вайялово провели неотложные обыски с привлечением спец. сил, в ходе которых были задержаны девять «сотрудниц» и сам организатор.

Во время обыска двухкомнатной квартире на первом этаже в Гатчине находились четыре барышни и женщина-администратор, которая принимала у клиентов деньги и оформляла заказы. Эта квартира использовалась исключительно в качестве салона, а соседняя – для отдыха и хранения личных вещей, перерывов на завтрак, обед и ужин. В доме в Вайялово «работали» три дамы с администратором.

Среди задержанных девушек есть местные – из Петербурга и гражданки Украины. Возрастной диапазон – от 1986-го до 1964 года рождения.

Организатор «бизнеса» – 39-летний житель Гатчинского района Вячеслав Б. привлечен к уголовной ответственности. Ему предъявлено обвинение по статье 241 УК РФ. Фигурант сразу дал признательные показания и сотрудничает со следствием, рассчитывая на снисхождение. Он добропорядочный семьянин, несудимый, женатый отец двоих детей, официально не трудоустроенный. Санкция статьи, по которой обвиняется гражданин Б., предусматривает наказание от штрафа в 100 тысяч рублей – до лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении девушек с пониженной социальной ответственностью составлено семь административных протоколов по статье 6.11 КоАП РФ – за занятие проституцией. Администраторам вменяется статья 6.12 КоАП РФ – получение дохода от занятия проституцией другими лицами. Все находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



