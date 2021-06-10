Соседская ссора с летальным исходом

Рано утром 7-го июня в приемный покой Гатчинской больницы в тяжелом состоянии поступил 22-летний парень с множественными травмами.

Спасти пострадавшего не удалось. По горячим следам в Рождествено были задержаны двое мужчин – 32-х и 37-ми лет, соседи погибшего. Полиция установила, что в три часа ночи между ними произошла ссора – до драки, в ходе которой молодому человеку и нанесли травмы.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. Подозреваемых отправили в изолятор временного содержания. Один из них ранее был судим за грабеж.

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