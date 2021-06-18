Пешеходы опасаются водителей

«Зебру!»
Вопрос
обустройства пешеходного перехода в Войсковицах через площадь Манина к детскому
саду № 41 получил положительное решение. Хотя проезжая часть находится на
территории Войсковицкого поселения, сама
дорога – подъезд к деревне Карстолово – районного значения. Необходимо
обеспечить безопасность детей и родителей по пути следования к садику. Отделу
дорожного хозяйства в рамках муниципального контракта по содержанию районных
дорог поручено оборудовать пешеходный переход: нанести дорожную разметку и
установить дорожные знаки напротив центрального входа в детский сад № 41 до
1-го августа.
Пешеходный переход через улицу Лейтенанта Шмидта на
перекрестке с улицей Чехова в соответствии с проектом организации дорожного движения на улично-дорожной сети в
административных границах города Гатчины не предусмотрен.
В рамках муниципального
контракта по восстановлению и нанесению дорожной разметки до 1-го июля будет
оборудован переход через
улицу Горького на пересечении с ул. Чкалова.
Глава Дружногорского поселения обратился с просьбой
обустроить пешеходный переход в Зайцево на улице Центральной, в районе
дома № 37. Данный участок дороги находится
в пределах шоссе районного значения Лампово – Зайцево – Остров – Строганово, и
обеспечить безопасность пешеходов в местах расположения детских игровых
площадок необходимо. Соответствующая дорожная разметка, знаки и искусственные
неровности будут установлены в срок до 1-го августа.
И до 1-го сентября должен быть оборудован переход
через улицу Жемчужина на
перекрестке с Красноармейским проспектом – в соответствии с ГОСТом, по которому
пешеходные переходы на проезжей части устраиваются в местах сложившейся траектории движения
пешеходов.
В рамках муниципального
контракта пешеходный переход через улицу 7-й Армии вблизи дома № 12 будет
восстановлен в срок до 30-го сентября, но оснований для оборудования искусственных
неровностей перед ним нет.
Переложим «полицейскими» все дороги!
В комиссию поступило множество обращений с просьбой
оборудовать «лежачих полицейских».
Жительница Гатчины попросила ограничить скорость
до 30 км/ч, поставить знаки «Дети» и оборудовать искусственные неровности на
ул. Ленинградских Ополченцев. Однако по мнению ГАИ, в данном случае
оснований для установки «лежачих полицейских», знаков и ограничения скорости
нет. Пешеходная дорожка и тротуар
отсутствуют. Социальных объектов – больницы, детской площадки, детского сада,
школы нет. Интенсивность автомобильного движения по этой улице гораздо ниже,
чем по основным улицам города. Это зона жилой застройки, вдоль улицы
располагаются частные дома. А в соответствии с правилами дорожного движения,
максимальная скорость в населенных пунктах – 60 км/ч. О фактах нарушения
скоростного режима граждане могут сообщать в ГИБДД.
Пришли в негодность и не выполняют своих функций
искусственные асфальтобетонные неровности вдоль дома № 61 на проспекте 25-го
Октября. По обращению председателя комитета ЖКХ неровности будут
восстановлены до 1-го августа.
Комиссия признала необходимым принудительно
снизить скорость автомобильного потока на ул. Комсомольцев-Подпольщиков
в районе домов № 19 и № 23 в непосредственной близости от детской спортплощадки
– по обращению депутатов г. Гатчины. В прошлом году там был проведен
капитальный ремонт дорожного полотна, и, как следствие, скорость машин
увеличилась. «Лежачие полицейские» и соответствующие знаки появятся там до 1-го
августа.
Соборную снова ждёт пертурбация?
Заместителем
председателя комитета строительства и градостроительного развития территории
администрации Гатчинского района было подано обращение о признании небезопасной
дальнейшей эксплуатации перекрестка улиц Соборной и Карла Маркса. По словам
И.Б. Керцер, состояние имеющегося
дорожного полотна в плиточном исполнении небезопасно для столь интенсивного
движения автотранспорта. Гарантийный ремонт проводится практически еженедельно,
но положительных результатов не приносит. Необходимо внести изменения в проектную
документацию. Комиссия согласилась.
Депутат С.Ю. Павлов поднял вопрос законности выделения
парковочного места для инвалидов во дворе дома № 15 на улице Хохлова.
Председатель комиссии напомнил федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», который гласит: «На всех парковках общего пользования, в
том числе около жилых зданий, выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I,
II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов».
В
данном случае имелись обращения инвалидов, проживающих в доме. Так что парковочное
место во дворе дома № 15 на ул. Хохлова выделено на основании статьи 15 федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».