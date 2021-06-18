Пешеходы опасаются водителей

«Зебру!»

Вопрос обустройства пешеходного перехода в Войсковицах через площадь Манина к детскому саду № 41 получил положительное решение. Хотя проезжая часть находится на территории Войсковицкого поселения, сама дорога – подъезд к деревне Карстолово – районного значения. Необходимо обеспечить безопасность детей и родителей по пути следования к садику. Отделу дорожного хозяйства в рамках муниципального контракта по содержанию районных дорог поручено оборудовать пешеходный переход: нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки напротив центрального входа в детский сад № 41 до 1-го августа.

Пешеходный переход через улицу Лейтенанта Шмидта на перекрестке с улицей Чехова в соответствии с проектом организации дорожного движения на улично-дорожной сети в административных границах города Гатчины не предусмотрен.

В рамках муниципального контракта по восстановлению и нанесению дорожной разметки до 1-го июля будет оборудован переход через улицу Горького на пересечении с ул. Чкалова.

Глава Дружногорского поселения обратился с просьбой обустроить пешеходный переход в Зайцево на улице Центральной, в районе дома № 37. Данный участок дороги находится в пределах шоссе районного значения Лампово – Зайцево – Остров – Строганово, и обеспечить безопасность пешеходов в местах расположения детских игровых площадок необходимо. Соответствующая дорожная разметка, знаки и искусственные неровности будут установлены в срок до 1-го августа.

И до 1-го сентября должен быть оборудован переход через улицу Жемчужина на перекрестке с Красноармейским проспектом – в соответствии с ГОСТом, по которому пешеходные переходы на проезжей части устраиваются в местах сложившейся траектории движения пешеходов.

В рамках муниципального контракта пешеходный переход через улицу 7-й Армии вблизи дома № 12 будет восстановлен в срок до 30-го сентября, но оснований для оборудования искусственных неровностей перед ним нет.

Переложим «полицейскими» все дороги!

В комиссию поступило множество обращений с просьбой оборудовать «лежачих полицейских».

Жительница Гатчины попросила ограничить скорость до 30 км/ч, поставить знаки «Дети» и оборудовать искусственные неровности на ул. Ленинградских Ополченцев. Однако по мнению ГАИ, в данном случае оснований для установки «лежачих полицейских», знаков и ограничения скорости нет. Пешеходная дорожка и тротуар отсутствуют. Социальных объектов – больницы, детской площадки, детского сада, школы нет. Интенсивность автомобильного движения по этой улице гораздо ниже, чем по основным улицам города. Это зона жилой застройки, вдоль улицы располагаются частные дома. А в соответствии с правилами дорожного движения, максимальная скорость в населенных пунктах – 60 км/ч. О фактах нарушения скоростного режима граждане могут сообщать в ГИБДД.

Пришли в негодность и не выполняют своих функций искусственные асфальтобетонные неровности вдоль дома № 61 на проспекте 25-го Октября. По обращению председателя комитета ЖКХ неровности будут восстановлены до 1-го августа.

Комиссия признала необходимым принудительно снизить скорость автомобильного потока на ул. Комсомольцев-Подпольщиков в районе домов № 19 и № 23 в непосредственной близости от детской спортплощадки – по обращению депутатов г. Гатчины. В прошлом году там был проведен капитальный ремонт дорожного полотна, и, как следствие, скорость машин увеличилась. «Лежачие полицейские» и соответствующие знаки появятся там до 1-го августа.

Соборную снова ждёт пертурбация?

Заместителем председателя комитета строительства и градостроительного развития территории администрации Гатчинского района было подано обращение о признании небезопасной дальнейшей эксплуатации перекрестка улиц Соборной и Карла Маркса. По словам И.Б. Керцер, состояние имеющегося дорожного полотна в плиточном исполнении небезопасно для столь интенсивного движения автотранспорта. Гарантийный ремонт проводится практически еженедельно, но положительных результатов не приносит. Необходимо внести изменения в проектную документацию. Комиссия согласилась.

Депутат С.Ю. Павлов поднял вопрос законности выделения парковочного места для инвалидов во дворе дома № 15 на улице Хохлова. Председатель комиссии напомнил федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», который гласит: «На всех парковках общего пользования, в том числе около жилых зданий, выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов».

В данном случае имелись обращения инвалидов, проживающих в доме. Так что парковочное место во дворе дома № 15 на ул. Хохлова выделено на основании статьи 15 федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».



