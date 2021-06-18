Премии – за добрые дела

Цель премии – поддержка социальных
инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни.
Претендентами на премию могут быть
граждане России старше 14 лет или некоммерческие организации, реализующие
социальные проекты. Подать заявку необходимо до 5 июля на сайте
https://dobro.ru.
Премия проходит по 4 трекам: «Волонтеры и
НКО» ─ поддержка лучших проектов волонтеров и некоммерческих организаций,
«Бизнес» ─ поддержка развития корпоративной социальной ответственности, «Медиа»
─ выявление лучших материалов социальной журналистики и «We are together» ─
международное сотрудничество в сфере поддержки добровольчества.
Финал премии пройдет с 15 октября по 5
ноября. Победители в зависимости от номинаций получат подарки, гранты на
реализацию их проектов, а также сертификаты на участие в обучающих стажировках
и специализированной образовательной программе.
Полная информация о премии размещена на
официальном сайте проекта: премия.мывместе.рф.
Премия #МыВместе проводится по поручению
Президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Социальная
активность» нацпроекта «Образование» и является продолжением Общероссийской
акции взаимопомощи #МыВместе, которая стартовала в марте 2020 года.