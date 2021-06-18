Премии – за добрые дела

Цель премии – поддержка социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни.

Претендентами на премию могут быть граждане России старше 14 лет или некоммерческие организации, реализующие социальные проекты. Подать заявку необходимо до 5 июля на сайте https://dobro.ru.

Премия проходит по 4 трекам: «Волонтеры и НКО» ─ поддержка лучших проектов волонтеров и некоммерческих организаций, «Бизнес» ─ поддержка развития корпоративной социальной ответственности, «Медиа» ─ выявление лучших материалов социальной журналистики и «We are together» ─ международное сотрудничество в сфере поддержки добровольчества.

Финал премии пройдет с 15 октября по 5 ноября. Победители в зависимости от номинаций получат подарки, гранты на реализацию их проектов, а также сертификаты на участие в обучающих стажировках и специализированной образовательной программе.

Полная информация о премии размещена на официальном сайте проекта: премия.мывместе.рф.

Премия #МыВместе проводится по поручению Президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» и является продолжением Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, которая стартовала в марте 2020 года.