Звонки «сотрудников безопасности банка» опасны!

10-го июня в Коммунарский отдел полиции поступило заявление от жительницы Коммунара. Ей на мобильный телефон позвонили несколько раз «работники банка», которые запугали женщину рассказами про то, как кто-то пытается оформить кредит на ее имя и снять деньги с ее банковской карты. Для предотвращения мошеннических действий надо перевести денежные средства на некий банковский счет. Женщине продиктовали номер счета, и через личный кабинет своего банка она перевела туда все сбережения. Ущерб превысил 25 тысяч рублей.

Аналогичным образом обманули 40-летнего жителя Гатчины, только ущерб составил 310 тысяч рублей. По велению мошенников он снял деньги с двух кредитных карт и перевел их на номера мобильных телефонов через банкомат в Петербурге.

Гражданке Д. мошенник позвонил от имени сотрудника полиции и навешал лапши так, что женщина, следуя его указаниям, пошла в отделение банка, получила там полмиллиона рублей и перевела их через банкомат на чужой банковский счет. По фактам мошенничеств в значительном размере возбуждены уголовные дела.

Жителя Гатчины обманули в офисе в Санкт-Петербурге, в результате чего с его банковского счета исчезла крупная сумма денег. Под видом помощи в получении кредита неизвестный злоумышленник оформил на гражданина М. два микрозайма на 55000 и 30000 рублей. После чего преступник похитил эти деньги со счета мужчины. Ущерб составил 85 тысяч рублей.

8-го июня в полицию обратилась 35-летняя жительница Гатчины, занимающая руководящую должность в солидной организации. Ей позвонил неизвестный мужчина с московского номера, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее счетом происходят какие-то сомнительные операции. Затем с другого московского номера позвонила девушка, тоже представившаяся сотрудницей банка, и пояснила: чтобы отменить операцию, необходимо зайти в интернет-банк. Когда владелица счета попыталась войти в приложение, оно оказалось заблокировано. Девушка на том конце провода сказала, что надо продиктовать роботу свои данные и код из смс, что и было выполнено. После этого даме стали приходить смс о списании денежных средств с кредитной банковской карты, которую мошенники оформили через ее личный кабинет. Всего им удалось перевести 91 тысячу рублей.

По фактам краж с банковских счетов возбуждены уголовные дела.

А к 63-летнему жителю Рождествено пришли двое неизвестных, которые под предлогом оказания услуг по установке стеклопакетов взяли и с мобильного телефона хозяина оформили кредит на сумму 78 тысяч рублей. А стеклопакеты и работы были оплачены картой пенсионера через переносной терминал. При этом до сих пор никаких услуг ему не предоставили.