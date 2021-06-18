Звонки «сотрудников безопасности банка» опасны!

10-го июня в Коммунарский отдел полиции
поступило заявление от жительницы Коммунара. Ей на мобильный телефон позвонили
несколько раз «работники банка», которые запугали женщину рассказами про то,
как кто-то пытается оформить кредит на ее имя и снять деньги с ее банковской
карты. Для предотвращения мошеннических действий надо перевести денежные
средства на некий банковский счет. Женщине продиктовали номер счета, и через
личный кабинет своего банка она перевела туда все сбережения. Ущерб превысил 25
тысяч рублей.
Аналогичным образом обманули 40-летнего
жителя Гатчины, только ущерб составил 310 тысяч рублей. По велению мошенников
он снял деньги с двух кредитных карт и перевел их на номера мобильных телефонов
через банкомат в Петербурге.
Гражданке Д. мошенник позвонил от имени
сотрудника полиции и навешал лапши так, что женщина, следуя его указаниям,
пошла в отделение банка, получила там полмиллиона рублей и перевела их через
банкомат на чужой банковский счет. По фактам мошенничеств в значительном
размере возбуждены уголовные дела.
Жителя Гатчины обманули в офисе в
Санкт-Петербурге, в результате чего с его банковского счета исчезла крупная
сумма денег. Под видом помощи в получении кредита неизвестный злоумышленник
оформил на гражданина М. два микрозайма на 55000 и 30000 рублей. После чего преступник
похитил эти деньги со счета мужчины. Ущерб составил 85 тысяч рублей.
8-го июня в полицию обратилась 35-летняя
жительница Гатчины, занимающая руководящую должность в солидной организации. Ей
позвонил неизвестный мужчина с московского номера, представился сотрудником
службы безопасности банка и сообщил, что с ее счетом происходят какие-то
сомнительные операции. Затем с другого московского номера позвонила девушка,
тоже представившаяся сотрудницей банка, и пояснила: чтобы отменить операцию,
необходимо зайти в интернет-банк. Когда владелица счета попыталась войти в
приложение, оно оказалось заблокировано. Девушка на том конце провода сказала,
что надо продиктовать роботу свои данные и код из смс, что и было выполнено.
После этого даме стали приходить смс о списании денежных средств с кредитной
банковской карты, которую мошенники оформили через ее личный кабинет. Всего им
удалось перевести 91 тысячу рублей.
По фактам краж с банковских счетов
возбуждены уголовные дела.
А к 63-летнему жителю Рождествено пришли
двое неизвестных, которые под предлогом оказания услуг по установке
стеклопакетов взяли и с мобильного телефона хозяина оформили кредит на сумму 78
тысяч рублей. А стеклопакеты и работы были оплачены картой пенсионера через
переносной терминал. При этом до сих пор никаких услуг ему не предоставили.