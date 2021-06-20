Гатчинским медикам – слава и почёт

Из-за
ковидных ограничений праздник состоялся на площадке у Дома культуры, но погода
в этот день благоволила – теплое солнце согревало гостей мероприятия, как
продолжают согревать их наши благодарности и уважение за ежедневную борьбу с
пандемией в непростых условиях.
Виновников
торжества в этот день со сцены поздравили глава Гатчины и Гатчинского района
Виталий Филоненко, и.о. главы районной администрации Сергей Голованов, депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области.
-
Примите самые искренние поздравления по случаю вашего профессионального
праздника. Во все времена профессия медицинского работника была одной из
важнейших в нашем обществе. Сегодня в условиях пандемии эту роль сложно
переоценить. Вы первыми приходите на помощь, принимаете на себя удар, рискуя
собственным здоровьем. Для нас – вы настоящие герои, - сказал Виталий Филоненко
и пожелал всем сотрудникам Гатчинской КМБ здоровья.
Депутат
областного парламента Татьяна Бездетко зачитала приветственный адрес от имени своих
коллег, представляющих Гатчинский район в областном парламенте.
-
Здоровье – это главное богатство, без которого невозможна жизнь любого
человека. Вы самоотверженно продолжаете бороться с коронавирусной инфекцией,
спасая человеческие жизни. Спасибо вам за терпение и бессонные ночи. Отдельная
благодарность – ветеранам медицинской службы за отличный пример для молодых
врачей, - сказала она.
Александр
Русских пожелал медицинским работникам Гатчинского района провести
профессиональный праздник в кругу семьи и близких людей.
От
коллег по областному парламенту Людмилы Тептиной и Сергея Коняева и от себя
лично Татьяна Бездетко и Александр Русских вручили коллективам подразделений
Гатчинской КМБ Благодарственные письма и подарки – многофункциональные
устройства. Александр Русских также передал гатчинским медикам подарки от
депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова.
Также
в этот день были вручены Благодарственные письма и грамоты от руководства
Гатчинского района.
Праздничный
концерт подарили медикам творческие коллективы Дома культуры города Гатчины.
Ирина Хрусталёва
Фото автора