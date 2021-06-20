Гатчинским медикам – слава и почёт

Из-за ковидных ограничений праздник состоялся на площадке у Дома культуры, но погода в этот день благоволила – теплое солнце согревало гостей мероприятия, как продолжают согревать их наши благодарности и уважение за ежедневную борьбу с пандемией в непростых условиях.

Виновников торжества в этот день со сцены поздравили глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, и.о. главы районной администрации Сергей Голованов, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

- Примите самые искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника. Во все времена профессия медицинского работника была одной из важнейших в нашем обществе. Сегодня в условиях пандемии эту роль сложно переоценить. Вы первыми приходите на помощь, принимаете на себя удар, рискуя собственным здоровьем. Для нас – вы настоящие герои, - сказал Виталий Филоненко и пожелал всем сотрудникам Гатчинской КМБ здоровья.

Депутат областного парламента Татьяна Бездетко зачитала приветственный адрес от имени своих коллег, представляющих Гатчинский район в областном парламенте.

- Здоровье – это главное богатство, без которого невозможна жизнь любого человека. Вы самоотверженно продолжаете бороться с коронавирусной инфекцией, спасая человеческие жизни. Спасибо вам за терпение и бессонные ночи. Отдельная благодарность – ветеранам медицинской службы за отличный пример для молодых врачей, - сказала она.

Александр Русских пожелал медицинским работникам Гатчинского района провести профессиональный праздник в кругу семьи и близких людей.

От коллег по областному парламенту Людмилы Тептиной и Сергея Коняева и от себя лично Татьяна Бездетко и Александр Русских вручили коллективам подразделений Гатчинской КМБ Благодарственные письма и подарки – многофункциональные устройства. Александр Русских также передал гатчинским медикам подарки от депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова.

Также в этот день были вручены Благодарственные письма и грамоты от руководства Гатчинского района.

Праздничный концерт подарили медикам творческие коллективы Дома культуры города Гатчины.

Ирина Хрусталёва

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