Гатчинские пловцы собрали россыпь наград в Тосно

Поздравляем гатчинских
спортсменов с призовыми местами в троеборье и эстафетном плавании. Лучшими в
своих категориях стали Галина Жалнина (2011г.р.), Полина Иванова (2006г.р.) и
Михаил Федорин (2007г.р.). Второе место заняли Арина Булычева (2005г.р.) и
Константин Карпенко (2005г.р.). Бронзовые медали завоевали Варвара Беспальченко
(2008г.р.), Иван Патрикеев (2007г.р.) и Лаймис Маркявичюс (2005г.р.).
Первое место в эстафете
4х50в/с и 4х50комб заняли Полина Иванова, Арина Булычева, Варвара Беспальченко.
В эстафете 4х50в/с золото также присудили команде юношей, куда вошли Лаймис
Маркявичюс, Константин Карпенко, Иван Патрикеев. Еще одно золото в копилку
Гатчинской ДЮСШ № 2 в эстафете 4х50комб принесли Григорий Парфенов, Константин
Карпенко, Иван Патрикеев. Второе место заняли Александр Фляг, Иван Фомин,
Михаил Федорин в составе эстафетных команд Гатчинского района на дистанции
4х50в/с и 4х50комб.