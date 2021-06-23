Гатчинские пловцы собрали россыпь наград в Тосно

Гатчинские пловцы собрали россыпь наград в Тосно

Воспитанники Гатчинской ДЮСШ № 2 приняли участие в межмуниципальных соревнованиях по плаванию – Первенстве Тосненского городского поселения, которое проходило 15 и 16 июня.

Рубрики : Спорт     23 Jun 2021

Поздравляем гатчинских спортсменов с призовыми местами в троеборье и эстафетном плавании. Лучшими в своих категориях стали Галина Жалнина (2011г.р.), Полина Иванова (2006г.р.) и Михаил Федорин (2007г.р.). Второе место заняли Арина Булычева (2005г.р.) и Константин Карпенко (2005г.р.). Бронзовые медали завоевали Варвара Беспальченко (2008г.р.), Иван Патрикеев (2007г.р.) и Лаймис Маркявичюс (2005г.р.).

Первое место в эстафете 4х50в/с и 4х50комб заняли Полина Иванова, Арина Булычева, Варвара Беспальченко. В эстафете 4х50в/с золото также присудили команде юношей, куда вошли Лаймис Маркявичюс, Константин Карпенко, Иван Патрикеев. Еще одно золото в копилку Гатчинской ДЮСШ № 2 в эстафете 4х50комб принесли Григорий Парфенов, Константин Карпенко, Иван Патрикеев. Второе место заняли Александр Фляг, Иван Фомин, Михаил Федорин в составе эстафетных команд Гатчинского района на дистанции 4х50в/с и 4х50комб.

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