Равные возможности для развития детей

В Гатчине такие условия есть в
Районном центре детского творчества, где создана доступная среда для
детей-инвалидов, и работают замечательные педагоги, готовые идти навстречу
особенным детям, превращая в реальность их мечты и надежды.
Доступная среда
О работе с детьми, имеющими
особенные потребности, и планах развития рассказала заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Гатчинского районного центра детского творчества
Татьяна Александровна Смирнова.
- Сначала в нашем здании была
обустроена доступная среда. Благодаря областному и муниципальному финансированию
оборудовали центр по максимуму, чтобы люди с нарушениями зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата могли свободно посещать наше учреждение. На входе
в здание – пандус и перила, тактильная табличка и кнопка вызова помощи. Весь
первый этаж вымощен специальной плиткой для слабовидящих и оснащен перилами,
также на полу – специальные линии, задающие направление. У дверей каждого
кабинета – тактильные таблички с подписью, что за кабинет, какие занятия тут
проводятся.
Туалет оборудован по последнему
слову медицинской техники. На полу – рельефная плитка для слабовидящих, унитаз
с поручнями, специальная удобная раковина. Есть кушетка для переодевания
немобильных детей и гигиенических процедур.
На ступеньки, ведущие на второй
этаж, тоже нанесены полоски для ориентации людей со слабым зрением.
Оборудован отдельный кабинет для
занятий с детьми с ограниченными возможностями. Там стоит парта со звуковой
точкой – для ребенка с нарушениями слуха можно организовать полноценное
получение информации. Есть специальное кресло для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. В наших группах занимаются дети с разными
проблемами, и надо организовать работу так, чтобы каждый ребенок и увидел, и
услышал, и понял.
- Как прошел первый запуск проекта
работы с детьми-инвалидами?
- В конце 2019 года благодаря
областному и муниципальному финансированию наша доступная среда была готова. Мы
начали опрос родителей, чтобы выяснить их потребности в занятиях нашего центра,
и в январе 2020 года открыли первую группу. Результат превзошел ожидания – это
оказалось чрезвычайно востребовано. В результате в сентябре 2020-го мы открыли
шесть программ для детей с ограниченными возможностями, и весь учебный год они
занимались. Никто не бросил занятия, наоборот, учеников у нас только
добавилось.
Отдача от детей - колоссальная
- Какого возраста дети у вас
занимаются, с какими диагнозами?
- С самыми разными: с
интеллектуальными нарушениями, с нарушениями зрения и слуха, патологией
опорно-двигательного аппарата. Возраст – от 5 до 17 лет, в зависимости от
проблем. Но, как правило, детей с нарушением слуха и зрения, но сохранным
интеллектом, мы стараемся определить в обычные группы, когда возможна инклюзия.
Если нарушения более сильные, предлагаем группу для детей с ограниченными
возможностями. Мы стараемся комплектовать группы по состоянию детей. Есть ведь
такие, которые вообще не говорят. А «особенные» группы – малочисленные, человек
семь-десять, потому что педагогу надо видеть каждого ребенка.
- Кто занимается с особенными
детьми – специальные педагоги?
- Это обычные педагоги
дополнительно образования, которые прошли подготовку на курсах, семинарах. Но
какие это люди! У них столько доброты, терпения и педагогического мастерства,
что они прекрасно справляются с задачей. На начальном этапе на занятиях присутствовал
дополнительно педагог для страховки. Но к концу учебного года помощь уже была
не нужна.
Когда мы только начинали работать в
этом направлении, возникало огромное количество вопросов, сомнений. Но команда,
которая взялась за такую нелегкую работу, не пожалела: отдача от этих детей
колоссальная, а от родителей – еще больше.
- Какие занятия для особенных детей
у вас были в этом учебном году?
- Конструирование. Конструкторы
разные: Lego-Duplo, Lego-Education, Lego-Wedo 2.0, в зависимости от возможностей
ребенка (если один ребенок может собрать изделие по инструкции, подключить к
ноутбуку и запустить, то другой еще только учится захватывать и удерживать
деталь рукой или скреплять две детали).
Рисование во всех техниках – кисть,
карандаши, мелки. И рисование разными предметами, оттиски. Потому что
динамичная работа больше затягивает и привлекает.
Социально-бытовая адаптация. Это
игра. Дети играют «в магазин», стирают белье, моют посуду, едут в автобусе. В
игре они учатся, но при этом еще и взаимодействуют в микро-коллективе. У нас
большая база дидактических пособий, которая постоянно пополняется. В этих играх
и социализация, и воспитание, и знакомство с новым в окружающем мире.
Два раза в неделю проходит
адаптивная физкультура. Там всегда шумно, интересно и весело. У нас две группы:
5-7 лет и 7-12. За время работы педагог с ними успевает и побегать, и поиграть
в подвижные, народные игры, и заняться релаксацией, и даже попрыгать на
фитбольных мячах. За одно занятие – целый физкультурный комплекс. Детишки настолько
любят адаптивную физкультуру, что обычно радость слышна издалека. Спортивный
зал у нас отремонтирован, сделано хорошее освещение, сетки безопасности,
постоянно обновляется спортивный инвентарь.
«Малышкина школа» – для особенных
детей. Для кого-то это почти обычная подготовка к первому классу. Есть детки, у
которых сложные речевые нарушения, но они научатся читать, писать, считать – и
пойдут в первый класс. Но в эту же группу входят дети с тяжелыми
интеллектуальными нарушениями. Для такого ребенка уже прогресс, что он сел с
ребятами за парту. Дети разного уровня, потому и группы маленькие. Необходим
индивидуальный подход, каждый выполняет свое задание: один пишет и читает, а
другой из паззлов буквы складывает – и это все, что ему под силу.
- Татьяна Александровна, после этой
«Малышкиной школы» кто-то из детей идет в первый класс?
- Как правило, ребенок с тяжелыми
интеллектуальными нарушениями идет в специализированную школу. И задача
педагога – дать понятие, что такое урок, что такое перемена, познакомить с
правилами общения с детьми, учителями, с графическим изображением буквы, цифры.
Из наших нынешних выпускников двое
отправятся в обычную школу, двое останутся еще на год, и трое пойдут в
специализированную школу.
«Парус мечты» для
«Роста»
- Татьяна Александровна, ваши
воспитанники, кроме всего прочего, играют в ансамбле. Расскажите об этих
ребятах.
- Это эстрадный ансамбль «Рост»,
которым я руковожу, и в котором занимаются пять человек: три ребенка-инвалида и
двое – с сохранным интеллектом. В ансамбле дети играют на клавишах
(синтезатор), соло-гитаре, бас-гитаре и ударных. Занимаемся мы первый год, но
результаты уже есть. Гитаристы и барабанщик освоили инструменты в школах
искусств и у педагогов на индивидуальных занятиях. А вот один мальчик научился
играть на синтезаторе сам: приходил на репетиции, слушал, пел – и заиграл. Есть
девочка-клавишница, которая еще и поет. За этот учебный год мы разучили два
произведения, и это большой прогресс, учитывая все обстоятельства.
У ансамбля уже целое портфолио –
дипломы и грамоты, полученные на разных конкурсах. На IV международный
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Моя муза», проходивший
дистанционно, мы отправили запись нашего выступления – и получили диплом
лауреатов II степени. А каждому участнику ансамбля вручили медаль. После этого
мои ребята твердо решили заниматься дальше, участвовать в конкурсах и ездить на
гастроли. В марте мы были на очном выступлении на городском фестивале «Парус
мечты» в Санкт-Петербурге, а в мае выступали на сцене Гатчинского кинотеатра
«Победа» в рамках проекта «Шаг навстречу».
- В следующем учебном году занятия
с особенными детьми продолжатся?
- Да, весь перечень наших занятий
остается, плюс с сентября откроются новые программы: художественная обработка
древесины, компьютерная грамотность, театральная студия.
В театральную студию мы уже закрыли
набор. В остальных группах места еще есть. Запись ведется через систему
«Навигатор». После первого года обучения мы поняли, что это очень востребовано,
и спектр занятий надо расширять.
К началу учебного года планируем
приобрести автобус для перевозки детей с ограниченными возможностями, в том
числе на инвалидных колясках. Тогда у нас появится возможность привозить детей
на занятия, а это большое подспорье для родителей.
- Родители довольны успехами детей?
- Мы получаем массу добрых слов и
благодарностей – и это лучшая оценка. Вот, например, отзыв, который нам
оставила одна мама: «Огромное спасибо за ваш труд с нашими непростыми детками.
Они с удовольствием идут на занятия. Мой сын – мальчик с характером, но он
раскрылся и доверился педагогу, которая смогла найти с ним контакт и
взаимопонимание. Наш оркестр занимает призовые места на конкурсах, у наших
детей повышается самооценка, мы начали верить в свои силы, научились работать в
коллективе. Низкий поклон!».
#РавныеСредиРавных #ГатчинскаяПравда