Равные возможности для развития детей

В Гатчине такие условия есть в Районном центре детского творчества, где создана доступная среда для детей-инвалидов, и работают замечательные педагоги, готовые идти навстречу особенным детям, превращая в реальность их мечты и надежды.

Доступная среда

О работе с детьми, имеющими особенные потребности, и планах развития рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гатчинского районного центра детского творчества Татьяна Александровна Смирнова.

- Сначала в нашем здании была обустроена доступная среда. Благодаря областному и муниципальному финансированию оборудовали центр по максимуму, чтобы люди с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата могли свободно посещать наше учреждение. На входе в здание – пандус и перила, тактильная табличка и кнопка вызова помощи. Весь первый этаж вымощен специальной плиткой для слабовидящих и оснащен перилами, также на полу – специальные линии, задающие направление. У дверей каждого кабинета – тактильные таблички с подписью, что за кабинет, какие занятия тут проводятся.

Туалет оборудован по последнему слову медицинской техники. На полу – рельефная плитка для слабовидящих, унитаз с поручнями, специальная удобная раковина. Есть кушетка для переодевания немобильных детей и гигиенических процедур.

На ступеньки, ведущие на второй этаж, тоже нанесены полоски для ориентации людей со слабым зрением.

Оборудован отдельный кабинет для занятий с детьми с ограниченными возможностями. Там стоит парта со звуковой точкой – для ребенка с нарушениями слуха можно организовать полноценное получение информации. Есть специальное кресло для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В наших группах занимаются дети с разными проблемами, и надо организовать работу так, чтобы каждый ребенок и увидел, и услышал, и понял.

- Как прошел первый запуск проекта работы с детьми-инвалидами?

- В конце 2019 года благодаря областному и муниципальному финансированию наша доступная среда была готова. Мы начали опрос родителей, чтобы выяснить их потребности в занятиях нашего центра, и в январе 2020 года открыли первую группу. Результат превзошел ожидания – это оказалось чрезвычайно востребовано. В результате в сентябре 2020-го мы открыли шесть программ для детей с ограниченными возможностями, и весь учебный год они занимались. Никто не бросил занятия, наоборот, учеников у нас только добавилось.

Отдача от детей - колоссальная

- Какого возраста дети у вас занимаются, с какими диагнозами?

- С самыми разными: с интеллектуальными нарушениями, с нарушениями зрения и слуха, патологией опорно-двигательного аппарата. Возраст – от 5 до 17 лет, в зависимости от проблем. Но, как правило, детей с нарушением слуха и зрения, но сохранным интеллектом, мы стараемся определить в обычные группы, когда возможна инклюзия. Если нарушения более сильные, предлагаем группу для детей с ограниченными возможностями. Мы стараемся комплектовать группы по состоянию детей. Есть ведь такие, которые вообще не говорят. А «особенные» группы – малочисленные, человек семь-десять, потому что педагогу надо видеть каждого ребенка.

- Кто занимается с особенными детьми – специальные педагоги?

- Это обычные педагоги дополнительно образования, которые прошли подготовку на курсах, семинарах. Но какие это люди! У них столько доброты, терпения и педагогического мастерства, что они прекрасно справляются с задачей. На начальном этапе на занятиях присутствовал дополнительно педагог для страховки. Но к концу учебного года помощь уже была не нужна.

Когда мы только начинали работать в этом направлении, возникало огромное количество вопросов, сомнений. Но команда, которая взялась за такую нелегкую работу, не пожалела: отдача от этих детей колоссальная, а от родителей – еще больше.

- Какие занятия для особенных детей у вас были в этом учебном году?

- Конструирование. Конструкторы разные: Lego-Duplo, Lego-Education, Lego-Wedo 2.0, в зависимости от возможностей ребенка (если один ребенок может собрать изделие по инструкции, подключить к ноутбуку и запустить, то другой еще только учится захватывать и удерживать деталь рукой или скреплять две детали).

Рисование во всех техниках – кисть, карандаши, мелки. И рисование разными предметами, оттиски. Потому что динамичная работа больше затягивает и привлекает.

Социально-бытовая адаптация. Это игра. Дети играют «в магазин», стирают белье, моют посуду, едут в автобусе. В игре они учатся, но при этом еще и взаимодействуют в микро-коллективе. У нас большая база дидактических пособий, которая постоянно пополняется. В этих играх и социализация, и воспитание, и знакомство с новым в окружающем мире.

Два раза в неделю проходит адаптивная физкультура. Там всегда шумно, интересно и весело. У нас две группы: 5-7 лет и 7-12. За время работы педагог с ними успевает и побегать, и поиграть в подвижные, народные игры, и заняться релаксацией, и даже попрыгать на фитбольных мячах. За одно занятие – целый физкультурный комплекс. Детишки настолько любят адаптивную физкультуру, что обычно радость слышна издалека. Спортивный зал у нас отремонтирован, сделано хорошее освещение, сетки безопасности, постоянно обновляется спортивный инвентарь.

«Малышкина школа» – для особенных детей. Для кого-то это почти обычная подготовка к первому классу. Есть детки, у которых сложные речевые нарушения, но они научатся читать, писать, считать – и пойдут в первый класс. Но в эту же группу входят дети с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. Для такого ребенка уже прогресс, что он сел с ребятами за парту. Дети разного уровня, потому и группы маленькие. Необходим индивидуальный подход, каждый выполняет свое задание: один пишет и читает, а другой из паззлов буквы складывает – и это все, что ему под силу.

- Татьяна Александровна, после этой «Малышкиной школы» кто-то из детей идет в первый класс?

- Как правило, ребенок с тяжелыми интеллектуальными нарушениями идет в специализированную школу. И задача педагога – дать понятие, что такое урок, что такое перемена, познакомить с правилами общения с детьми, учителями, с графическим изображением буквы, цифры.

Из наших нынешних выпускников двое отправятся в обычную школу, двое останутся еще на год, и трое пойдут в специализированную школу.

«Парус мечты» для «Роста»

- Татьяна Александровна, ваши воспитанники, кроме всего прочего, играют в ансамбле. Расскажите об этих ребятах.

- Это эстрадный ансамбль «Рост», которым я руковожу, и в котором занимаются пять человек: три ребенка-инвалида и двое – с сохранным интеллектом. В ансамбле дети играют на клавишах (синтезатор), соло-гитаре, бас-гитаре и ударных. Занимаемся мы первый год, но результаты уже есть. Гитаристы и барабанщик освоили инструменты в школах искусств и у педагогов на индивидуальных занятиях. А вот один мальчик научился играть на синтезаторе сам: приходил на репетиции, слушал, пел – и заиграл. Есть девочка-клавишница, которая еще и поет. За этот учебный год мы разучили два произведения, и это большой прогресс, учитывая все обстоятельства.

У ансамбля уже целое портфолио – дипломы и грамоты, полученные на разных конкурсах. На IV международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Моя муза», проходивший дистанционно, мы отправили запись нашего выступления – и получили диплом лауреатов II степени. А каждому участнику ансамбля вручили медаль. После этого мои ребята твердо решили заниматься дальше, участвовать в конкурсах и ездить на гастроли. В марте мы были на очном выступлении на городском фестивале «Парус мечты» в Санкт-Петербурге, а в мае выступали на сцене Гатчинского кинотеатра «Победа» в рамках проекта «Шаг навстречу».

- В следующем учебном году занятия с особенными детьми продолжатся?

- Да, весь перечень наших занятий остается, плюс с сентября откроются новые программы: художественная обработка древесины, компьютерная грамотность, театральная студия.

В театральную студию мы уже закрыли набор. В остальных группах места еще есть. Запись ведется через систему «Навигатор». После первого года обучения мы поняли, что это очень востребовано, и спектр занятий надо расширять.

К началу учебного года планируем приобрести автобус для перевозки детей с ограниченными возможностями, в том числе на инвалидных колясках. Тогда у нас появится возможность привозить детей на занятия, а это большое подспорье для родителей.

- Родители довольны успехами детей?

- Мы получаем массу добрых слов и благодарностей – и это лучшая оценка. Вот, например, отзыв, который нам оставила одна мама: «Огромное спасибо за ваш труд с нашими непростыми детками. Они с удовольствием идут на занятия. Мой сын – мальчик с характером, но он раскрылся и доверился педагогу, которая смогла найти с ним контакт и взаимопонимание. Наш оркестр занимает призовые места на конкурсах, у наших детей повышается самооценка, мы начали верить в свои силы, научились работать в коллективе. Низкий поклон!».





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