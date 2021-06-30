Губернаторские прямые линии: в Ленинградской области ― с 2012 года

Губернаторские прямые линии: в Ленинградской области ― с 2012 года

В ходе сегодняшней «прямой линии» президент России Владимир Путин отметил важность прямого общения глав регионов с жителями.

Рубрики : Власть     30 Jun 2021

Отвечая на вопрос о том, почему бы губернаторам не проводить подобные прямые линии, глава государства сказал, что это важно, потому что люди могут задать вопросы первому лицу. А еще важнее ― происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан.

В Ленинградской области «прямые телефонные линии» губернатора проходят с 2012 года ― они стали одним из первых нововведений сразу после избрания на должность главы региона Александра Дрозденко. 

«Прямые линии» губернатора Ленинградской области носят регулярный характер: два раза в месяц глава региона принимает звонки жителей, по всем поставленным вопросам даются поручения, исполнение которых ― на контроле у Александра Дрозденко.

«Несмотря на то, что у меня много и других каналов для связи с жителями (и Инстаграм, и встречи с ходе рабочих поездок) ― прямые линии остаются для меня очень важным источником информации о тех проблемах, которые заботят ленинградцев. При этом необходимо не только решить какую-то конкретную проблему, но и внимательно посмотреть  ― нет ли за этим конкретным, частным случаем ― системной проблемы, которую, соответственно, и решать нужно системно», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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