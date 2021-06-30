Новые автомобили для Рощинской «неотложки»

Закупки произведены согласно программе модернизации первичного звена здравоохранения Комитетом по здравоохранению Ленинградской области.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции значительно возросла нагрузка на отделение скорой медицинской помощи, поэтому закупка автомобилей сегодня является актуальной, так как машины для оказания неотложной помощи полностью оборудованы всем необходимым для оказания данного вида помощи.

Также сформированы медицинские бригады на каждый автомобиль, которые ежедневно будут обслуживать пациентов с различными заболеваниями, в том числе пациентов с подозрением на COVID – 19.