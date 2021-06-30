Семейная поножовщина

24-го июня в Коммунарский отдел полиции поступила телефонограмма из больницы, куда доставили 33-летнего жителя Коммунара с проникающим ранением передней брюшной стенки. В состоянии средней тяжести пациента поместили на хирургическое отделение. Полицейская проверка установила, что у потерпевшего произошла ссора с женой – 33-летней Викторией. Она объяснила, что утром у них был словесный конфликт, в ходе которого муж сначала ударил ее, а потом порезал себя ножом по животу.

Однако сам пострадавший дал другие показания. После внезапной ссоры супруга взяла нож и дважды ударила его в живот. Мужчина получил проникающее ранение передней брюшной стенки без повреждения внутренних органов и непроникающее ранение грудной клетки.

Следователем УМВД России по Гатчинскому району возбуждено уголовное дело. Супругу, подозреваемую в совершении преступления, задержали в Гатчине на Рощинской улице.