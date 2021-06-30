Семейная поножовщина

24-го июня в Коммунарский
отдел полиции поступила телефонограмма из больницы, куда доставили 33-летнего
жителя Коммунара с проникающим ранением передней брюшной стенки. В состоянии
средней тяжести пациента поместили на хирургическое отделение. Полицейская
проверка установила, что у потерпевшего произошла ссора с женой – 33-летней
Викторией. Она объяснила, что утром у них был словесный конфликт, в ходе
которого муж сначала ударил ее, а потом порезал себя ножом по животу.
Однако сам пострадавший
дал другие показания. После внезапной ссоры супруга взяла нож и дважды ударила
его в живот. Мужчина получил проникающее ранение передней брюшной стенки без
повреждения внутренних органов и непроникающее ранение грудной клетки.
Следователем УМВД России
по Гатчинскому району возбуждено уголовное дело. Супругу, подозреваемую в
совершении преступления, задержали в Гатчине на Рощинской улице.