Йорк в мешке

Йорк в мешке

Жительница Шушар пыталась купить через интернет собаку – и нарвалась на мошенницу. К счастью, на фоне всеобщего безумия с переводом преступникам шестизначных сумм, ее ущерб оказался невелик, но приятного мало.

Рубрики : Криминал     01 Jul 2021

27-го июня в Вырицкий отдел полиции обратилась 47-летняя жительница Шушар, которая нашла на «Авито» объявление о продаже собаки породы йоркширский терьер стоимостью 8000 рублей. Она позвонила на номер, указанный в объявлении, и ей ответила девушка, которая представилась Марией – хозяйкой собаки. Мария сказала, что собаку надо забронировать – внести предоплату в размере 1000 рублей на банковскую карту. Покупательница послушалась и перевела деньги. После этого ей прислали адрес, где можно забрать собаку: дом на улице Льва Толстого в Вырице. Приехав по адресу, женщина никого там не застала и связалась с продавцом – Марией. Та велела перевести еще 3000 рублей – тогда она доставит собаку женщине по месту жительства. Покупательница отказалась, и Мария удалила всю переписку в мессенджере WhatsApp и свою фотографию, а на смс не отвечала.

Потерпевшая понесла материальный ущерб – 1000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+