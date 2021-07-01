Йорк в мешке

27-го июня в Вырицкий отдел полиции обратилась 47-летняя жительница Шушар, которая нашла на «Авито» объявление о продаже собаки породы йоркширский терьер стоимостью 8000 рублей. Она позвонила на номер, указанный в объявлении, и ей ответила девушка, которая представилась Марией – хозяйкой собаки. Мария сказала, что собаку надо забронировать – внести предоплату в размере 1000 рублей на банковскую карту. Покупательница послушалась и перевела деньги. После этого ей прислали адрес, где можно забрать собаку: дом на улице Льва Толстого в Вырице. Приехав по адресу, женщина никого там не застала и связалась с продавцом – Марией. Та велела перевести еще 3000 рублей – тогда она доставит собаку женщине по месту жительства. Покупательница отказалась, и Мария удалила всю переписку в мессенджере WhatsApp и свою фотографию, а на смс не отвечала.

Потерпевшая понесла материальный ущерб – 1000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.