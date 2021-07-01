Йорк в мешке

27-го июня в Вырицкий
отдел полиции обратилась 47-летняя жительница Шушар, которая нашла на «Авито»
объявление о продаже собаки породы йоркширский терьер стоимостью 8000 рублей. Она
позвонила на номер, указанный в объявлении, и ей ответила девушка, которая
представилась Марией – хозяйкой собаки. Мария сказала, что собаку надо
забронировать – внести предоплату в размере 1000 рублей на банковскую карту.
Покупательница послушалась и перевела деньги. После этого ей прислали адрес,
где можно забрать собаку: дом на улице Льва Толстого в Вырице. Приехав по
адресу, женщина никого там не застала и связалась с продавцом – Марией. Та
велела перевести еще 3000 рублей – тогда она доставит собаку женщине по месту
жительства. Покупательница отказалась, и Мария удалила всю переписку в
мессенджере WhatsApp и свою фотографию, а на смс не отвечала.
Потерпевшая понесла
материальный ущерб – 1000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного
дела.