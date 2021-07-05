Культурным проектам — отдельный фонд поддержки

15 июня в России стартовал новый конкурс проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. В рамках конкурса планируется распределить 3,5 млрд рублей, дополнительно выделенных на эти цели из федерального бюджета.

Прием заявок продлится до 30 июля, итоги будут подведены до 15 сентября. Экспертиза проектов в новом конкурсе будет опираться на отработанные фондом президентских грантов механизмы, но получит собственную систему оценки заявок из 10 критериев, адаптированную к особенностям сферы культуры и креативных индустрий.

Проводит конкурс Президентский фонд культурных инициатив, созданный по поручению главы государства. Такая отдельная структура, выделенная из Фонда президентских грантов, позволяет расширить список тех, кто может претендовать на грант Президента Российской Федерации, не ограничивая круг участников конкурса только негосударственными некоммерческими организациями.

Указ о создании президентского фонда культурных инициатив для поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 17 мая 2021 года.