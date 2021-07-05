Почему важна онкологическая насторожённость?

Центр – структурное подразделение
Ленинградского областного клинического онкологического диспансера им Л.Д.
Романа, который находится в Петербурге на Литейном проспекте. Филиал был открыт
для удобства жителей Гатчины и других районов Ленобласти – чтобы упростить жизнь
пациентов, сделав посещение онкодиспансера более доступным.
В онкологическом центре в Гатчине –
светлые помещения со свежим ремонтом, современное оборудование и
квалифицированные врачи-онкологи, которые ведут амбулаторный прием как
первичных, так и повторных онкологических пациентов старше 18 лет.
- Мы открылись 1-го марта – четыре месяца
назад, – рассказывает заведующая центром амбулаторной онкологической помощи
Оксана Владимировна Смагленко. – И с тех пор наша работа только набирает
обороты – количество пациентов растет день ото дня.
- Вы принимаете жителей Гатчины и
Ленобласти?
- Да, если есть направление. У многих
жителей области – дачи в Гатчинском районе, и им удобнее приезжать на прием и
терапию сюда. Вообще, к нам обращаются пациенты со всей Ленинградской области –
те, кому удобно территориально. Многие обращаются из Луги, Волосово, Соснового
Бора. Центр рассчитан на сотню пациентов в день, включая проведение
химиотерапии в дневном стационаре.
- Как к вам попасть?
- Для диагностики и лечения онкозаболевания
в гатчинском центре по полису ОМС необходимо направление по форме 057/у. Его
может выдать лечащий врач (терапевт, онколог) или заведующий поликлиникой, к
которой вы прикреплены по полису. Прием бесплатный. Финансирование ведется из
регионального бюджета. Из федерального фонда ОМС отдельно выделяются деньги на
приобретение дорогостоящих препаратов для проведения химиотерапии и
медикаментозного лечения.
В центре есть и платные услуги, без
направления – та же биопсия, консультации. Многие приходят к нам за
поддерживающей терапией – просто как в обычный дневной стационар. У нас
высококвалифицированные медсестры.
Запись на приём в Гатчинский центр
амбулаторной онкологической помощи ведется по телефону: 8 (813) 704-32-39 или в
регистратуре центра на 6-м этаже городской поликлиники по адресу: ул. Урицкого,
д. 1.
- Какие врачи ведут прием в центре?
- Все врачи – общие онкологи со
специализациями: гинекология, маммология, хирургия, частично дерматология.
Сейчас у нас три врача, в ближайшее время будет четыре и пятый – эндоскопист.
Мы проводим первое обследование и назначаем необходимые дообследования, а
так-же, при необходимости, направляем пациента в областной диспансер на
Литейный – например, если требуется хирургическое лечение.
- Какие обследования вы делаете?
- Мы берем биопсию для морфологической
верификации диагноза и отправляем материалы для исследования на Литейный. В
течение месяца у нас заработает эндоскопия, будут проводиться фиброгастроскопия
и колоноскопия. Также надеемся получить аппарат для ультразвукового
исследования (специалист есть), он необходим для первичной диагностики и
биопсии опухоли под контролем УЗИ, что ускорит установление диагноза и сократит
время до начала лечения.
Также мы даем направление в онкодиспансер
на Литейный на бесплатное исследование на онкомаркеры. Магнитно-резонансную и
компьютерную томографию делают в филиале в Кузьмолово и на Литейном, у нас –
нет.
Часто – в основном, по линии гинекологии –
приходят пациенты с результатами анализов из платных клиник, хотя все это можно
сделать здесь, бесплатно.
- Оксана Владимировна, у вас в центре в
дневном стационаре проводится химиотерапия. Очередь на процедуру большая?
- Наш центр рассчитан на 89 процедур в
месяц. Однако делаем мы больше нормы. Стараемся помочь всем пациентам.
- Значит, востребованность центра большая?
- Колоссальная, и нагрузка растет и
растет. Пациентов много. Притом, что еще не все о нас знают. И с
доброкачественными процессами тоже идут к нам. Например, такая патология, как
дисплазия шейки матки, несмотря на доброкачественность, лечится онкологом.
- Средний возраст ваших пациентов?
- Сильно помолодела онкогинекология, рак
молочной железы. Остальные наши пациенты более старшего возраста. Вообще, идет
тенденция к увеличению числа онкологических больных. Лечить стали лучше, люди
живут с этими заболеваниями намного дольше. Благодаря современным методам
диагностики болезнь чаще выявляется на ранних стадиях.
- Насколько необходима онкологическая
настороженность?
- Онкологическая настороженность должна
быть и у врачей, и, в первую очередь, у самих пациентов. Я каждый день
сталкиваюсь с тем, что люди не обращаются к доктору по десять-пятнадцать лет,
пока у них что-то сильно не заболит. А потом удивляются… В данном случае лучше
перестраховаться: раннее выявление онкологии – 90% выздоровления.