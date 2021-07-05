Почему важна онкологическая насторожённость?

Центр – структурное подразделение Ленинградского областного клинического онкологического диспансера им Л.Д. Романа, который находится в Петербурге на Литейном проспекте. Филиал был открыт для удобства жителей Гатчины и других районов Ленобласти – чтобы упростить жизнь пациентов, сделав посещение онкодиспансера более доступным.

В онкологическом центре в Гатчине – светлые помещения со свежим ремонтом, современное оборудование и квалифицированные врачи-онкологи, которые ведут амбулаторный прием как первичных, так и повторных онкологических пациентов старше 18 лет.

- Мы открылись 1-го марта – четыре месяца назад, – рассказывает заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Оксана Владимировна Смагленко. – И с тех пор наша работа только набирает обороты – количество пациентов растет день ото дня.

- Вы принимаете жителей Гатчины и Ленобласти?

- Да, если есть направление. У многих жителей области – дачи в Гатчинском районе, и им удобнее приезжать на прием и терапию сюда. Вообще, к нам обращаются пациенты со всей Ленинградской области – те, кому удобно территориально. Многие обращаются из Луги, Волосово, Соснового Бора. Центр рассчитан на сотню пациентов в день, включая проведение химиотерапии в дневном стационаре.

- Как к вам попасть?

- Для диагностики и лечения онкозаболевания в гатчинском центре по полису ОМС необходимо направление по форме 057/у. Его может выдать лечащий врач (терапевт, онколог) или заведующий поликлиникой, к которой вы прикреплены по полису. Прием бесплатный. Финансирование ведется из регионального бюджета. Из федерального фонда ОМС отдельно выделяются деньги на приобретение дорогостоящих препаратов для проведения химиотерапии и медикаментозного лечения.

В центре есть и платные услуги, без направления – та же биопсия, консультации. Многие приходят к нам за поддерживающей терапией – просто как в обычный дневной стационар. У нас высококвалифицированные медсестры.

Запись на приём в Гатчинский центр амбулаторной онкологической помощи ведется по телефону: 8 (813) 704-32-39 или в регистратуре центра на 6-м этаже городской поликлиники по адресу: ул. Урицкого, д. 1.

- Какие врачи ведут прием в центре?

- Все врачи – общие онкологи со специализациями: гинекология, маммология, хирургия, частично дерматология. Сейчас у нас три врача, в ближайшее время будет четыре и пятый – эндоскопист. Мы проводим первое обследование и назначаем необходимые дообследования, а так-же, при необходимости, направляем пациента в областной диспансер на Литейный – например, если требуется хирургическое лечение.

- Какие обследования вы делаете?

- Мы берем биопсию для морфологической верификации диагноза и отправляем материалы для исследования на Литейный. В течение месяца у нас заработает эндоскопия, будут проводиться фиброгастроскопия и колоноскопия. Также надеемся получить аппарат для ультразвукового исследования (специалист есть), он необходим для первичной диагностики и биопсии опухоли под контролем УЗИ, что ускорит установление диагноза и сократит время до начала лечения.

Также мы даем направление в онкодиспансер на Литейный на бесплатное исследование на онкомаркеры. Магнитно-резонансную и компьютерную томографию делают в филиале в Кузьмолово и на Литейном, у нас – нет.

Часто – в основном, по линии гинекологии – приходят пациенты с результатами анализов из платных клиник, хотя все это можно сделать здесь, бесплатно.

- Оксана Владимировна, у вас в центре в дневном стационаре проводится химиотерапия. Очередь на процедуру большая?

- Наш центр рассчитан на 89 процедур в месяц. Однако делаем мы больше нормы. Стараемся помочь всем пациентам.

- Значит, востребованность центра большая?

- Колоссальная, и нагрузка растет и растет. Пациентов много. Притом, что еще не все о нас знают. И с доброкачественными процессами тоже идут к нам. Например, такая патология, как дисплазия шейки матки, несмотря на доброкачественность, лечится онкологом.

- Средний возраст ваших пациентов?

- Сильно помолодела онкогинекология, рак молочной железы. Остальные наши пациенты более старшего возраста. Вообще, идет тенденция к увеличению числа онкологических больных. Лечить стали лучше, люди живут с этими заболеваниями намного дольше. Благодаря современным методам диагностики болезнь чаще выявляется на ранних стадиях.

- Насколько необходима онкологическая настороженность?

- Онкологическая настороженность должна быть и у врачей, и, в первую очередь, у самих пациентов. Я каждый день сталкиваюсь с тем, что люди не обращаются к доктору по десять-пятнадцать лет, пока у них что-то сильно не заболит. А потом удивляются… В данном случае лучше перестраховаться: раннее выявление онкологии – 90% выздоровления.



