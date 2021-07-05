У многодетной семьи Антиповых сгорел дом

В прошлом году мы рассказывали о семье Антиповых, в которой воспитывается 14 детей.

Во время пожара, к счастью, никто не пострадал. Но все – и дети, и взрослые - сильно напуганы. Пламя повредило внутреннюю и наружную отделку, потолочное перекрытие, двери, окна, мебель и бытовую технику.

На данный момент семье предоставлено временное жилище (2-комнатная квартира).

Семья нуждается в самых элементарных вещах: постельных принадлежностях, электрическом чайнике, микроволновке, тарелках, вилках-ложках, полотенцах, средствах гигиены.

Одежда и обувь:

- Детям от 7 до 20 лет девочки и мальчики, нормального и крупного телосложения – нательное белье, одежда и обувь по сезону.

- Взрослые: отец Игорь Борисович одежда 50-52, обувь 46-48; мать Лия Михайловна одежда 58, обувь 41-42.

Желающим помочь перечислить денежные средства можно по номеру телефона, к которому привязана карта Сбербанка, держатель Антипова Лия Михайловна: 89214009950

Сбор вещей осуществляется по адресу: д. Старосиверская, Большой пр., д. 97 (1-й этаж социальный отдел администрации Сиверского городского поселения); телефон: 8(81371) 44-185.