У многодетной семьи Антиповых сгорел дом

В прошлом году мы
рассказывали о семье Антиповых, в которой воспитывается 14 детей.
Во время пожара, к
счастью, никто не пострадал. Но все – и дети, и взрослые - сильно напуганы.
Пламя повредило внутреннюю и наружную отделку, потолочное перекрытие, двери,
окна, мебель и бытовую технику.
На данный момент
семье предоставлено временное жилище (2-комнатная квартира).
Семья нуждается в самых
элементарных вещах: постельных принадлежностях, электрическом чайнике,
микроволновке, тарелках, вилках-ложках, полотенцах, средствах гигиены.
Одежда и обувь:
- Детям от 7 до 20
лет девочки и мальчики, нормального и крупного телосложения – нательное белье,
одежда и обувь по сезону.
- Взрослые: отец Игорь Борисович одежда 50-52, обувь 46-48; мать Лия Михайловна одежда 58, обувь 41-42.
Желающим помочь
перечислить денежные средства можно по номеру телефона, к которому привязана
карта Сбербанка, держатель Антипова Лия Михайловна: 89214009950
Сбор вещей
осуществляется по адресу: д. Старосиверская, Большой пр., д. 97 (1-й этаж
социальный отдел администрации Сиверского городского поселения); телефон: 8(81371)
44-185.